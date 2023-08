Feestelijke herdenking van schrijver Gerard Reve in Greonterp en Blauwhuis

BLAUWHUIS- Voor de 18de keer wordt op dinsdag 15 augustus in Blauwhuis en in Greonterp op feestelijke, en plechtige, wijze stilgestaan bij het leven en werk van Gerard Reve (1923-2006). De Nederlandse schrijver woonde en werkte tussen 1964 en 1971 in Greonterp. Hij woonde daar met Willem Bruno van Albada en Henk van Manen, beter bekend uit de boeken als Teigetje en Woelrat.

Mobiel kruis

Vorig jaar vond in Blauwhuis en Greonterp voor de zeventiende maal het feest van Maria Tenhemelopneming en het leven en werk van Gerard Kornelis Franciscus van het Reve plaats. Het werd gevierd met een traditionele Kleine Plechtigheid. Bijzonder was de onthulling door Hester Witteveen samen met Willem Bruno van Albada en Henk van Manen van een eenvoudig (mobiele) houten kruis: God is de liefde. Het kruis is gemaakt door Jelle Rijpma.

De viering begint op dinsdagmiddag 15 augustus a.s. om 15 uur in de St-Vituskerk in Blauwhuis.