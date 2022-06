Feestelijke circusshow op IKC Johannes Post na vijf jaar samenwerking Kentalis

Feestelijke circusshow

Op woensdag 22 juni was het zover: de school veranderde in een circus. De leerlingen oefenden allerlei circusacts onder leiding van Circus Salto. Het thema was talentontwikkeling, ieder een uniek talent. Per klas studeerden de kinderen een act in en mochten zij in circuitvorm allerlei circustechnieken uitproberen. Alles kwam aan bod: jongleren met draaiende bordjes, goochelen, acrobatiek, piramide bouwen, dans en natuurlijk muzikale clowns. Tenslotte volgde een feestelijke circusshow met ouders als publiek, in een echte circustent op het schoolplein.

Alle leerlingen profiteren

De aanleiding voor de feestelijke circusshow is de nauwe samenwerking met Kentalis, al vijf jaar lang. Door de samenwerking hebben leerlingen met TOS, die extra ondersteuning nodig hebben, een plek binnen het gewone basisonderwijs. Schooldirecteur Djoke de Schiffart kijkt met trots terug op de afgelopen vijf jaar: “Het aanbod voor alle leerlingen, dus niet alleen voor de TOS leerlingen, is versterkt. Dankzij de fijne samenwerking en de prachtige trainingen van Kentalis. Hier zijn we trots op en dat mag gevierd worden!”

Ieder kind heeft iets waar hij of zij goed in is

De samenwerking is een tussenvorm tussen een speciale school en een gewone basisschool waar kinderen met TOS extra begeleiding krijgen. Ambulant begeleider Gerdien Kamphuis, werkzaam bij Kentalis, werkt wekelijks op IKC Johannes Post in Sneek en ziet ook de meerwaarde van de samenwerking: ”We mogen er trots op zijn dat we al vijf jaar samen bouwen aan een sterk taalaanbod op de school. Een aanbod waarin we elkaar versterken en van elkaar leren. Geweldig dat we de samenwerking met een circusshow vieren.” Want een kind is meer dan zijn of haar TOS of taalprobleem. Ieder kind heeft iets waar hij of zij goed in is. Op deze speciale dag komen talenten nog eens extra bovendrijven, als het schoolse leren even niet voorop staat.

IKC Johannes Post en Kentalis blijven samenwerken. Djoke de Schiffart: “Dankzij de samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat kinderen die taal moeilijk vinden hier lekker op school kunnen blijven en dat de wereld straks voor hen openligt. Dat ze onbevangen durven praten, zich kunnen redden en leren wat hun talenten zijn. Omdat ze thuisnabij naar school gaan, is de kans bovendien groter dat ze na schooltijd met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen.” Gerdien vult aan: “De kinderen die TOS hebben kunnen zich hier optrekken aan taalsterke klasgenoten, maar zien ook dat er meer kinderen zijn die zich moeilijk kunnen uiten of niet alles begrijpen. Het is bijvoorbeeld prachtig om te zien dat een heel verlegen leerling dankzij de inzet van alle betrokkenen opbloeit tot een zelfverzekerde leerling. Een leerling die ‘stop hou op’ durft te zeggen en vervolgens met de handen in de zij vertelt wat ze vooral wél wil. Dat geeft energie en daar doe je het met elkaar voor.”

Taalontwikkelingsstoornis

Vijf tot zeven procent van de basisschoolleerlingen heeft vermoedelijk TOS. Dit betekent dat in de hersenen van kinderen met TOS taal minder goed wordt verwerkt. Met extra hulp kunnen leerlingen met TOS goed meekomen. “Als veel mensen praten, dan botst zoveel in mijn hoofd.” Zo legt een jongen met TOS uit wat hij heeft. In de hersenen van mensen met TOS lopen de verbindingen tussen hersengebieden anders. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld moeite met het onthouden en leren van woorden of klanken. Nog te vaak wordt TOS verward met dyslexie, stotteren, een algemene taalachterstand of autisme. Maar gelukkig wordt er steeds meer bekendheid gegeven aan TOS, waardoor deze groep leerlingen eerder herkend wordt en de juiste begeleiding kan krijgen.