Feestelijke aflevering van de nieuwe ID. Buzz bij Hamilton Bright door Van den Brug en Friesland Lease

SNEEK- Op vrijdag 17 februari hebben Volkswagen-dealer Van den Brug en leasemaatschappij Friesland Lease 32 nieuwe, volledig elektrische ID. Buzz Cargo’s afgeleverd bij Hamilton Bright in Sneek. Een bijzondere aflevering voor alle drie bedrijven, want elektrisch rijden en duurzaamheid zijn voor alle drie belangrijke thema’s.

Verduurzamen van het wagenpark

Met duurzaamheid als gezamenlijk belang is dit een mooie samenwerking tussen Hamilton Bright, Van den Brug en Friesland Lease. Het doel van Hamilton Bright is om in 2030 volledig CO2-neutraal te kunnen rijden. Daarom ziet Rein Jacobi, wagenparkbeheerder van Hamilton Bright, de aanvulling van het wagenpark met de nieuwe ID. Buzz Cargo’s als een belangrijke stap in het verduurzamen van het wagenpark.

Feestelijke aflevering

De bijzondere aflevering van de nieuwe elektrische bussen kon natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom kwamen Van den Brug, Friesland Lease en Hamilton Bright in Sneek samen voor de aflevering. Met een uitgebreide lunch, een toespraak van Rein Jacobi en natuurlijk uitleg van de nieuwe bussen door medewerkers van Van den Brug en Friesland Lease. Van den Brug zorgde er ter plekke voor dat de bestuurder van iedere ID. Buzz meteen via de WeConnect app van Volkswagen gekoppeld werd met de bus. Zo kan de bestuurder in de app zien hoeveel actieradius de bus nog heeft, de temperatuur van de bus instellen voor vertrek, krijgt hij automatisch updates als de bus aan onderhoud toe is en nog veel meer.

De ID. Buzz

De nieuwe en volledig elektrische Volkswagen ID. Buzz is een auto met een duidelijke knipoog naar de Transporter T1, maar dan in een modern jasje. De ID. Buzz Cargo is de eerste elektrische bedrijfswagen in de ID. reeks van Volkswagen. Met een actieradius van zo'n 400 kilometer, kun je met zowel de ID. Buzz als de ID. Buzz Cargo alle kanten op.