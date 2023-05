Feestelijke 1e communie in Blauwhuis

BLAUWHUIS- Op zondagmorgen 14 mei half tien doen 9 kinderen hun 1e heilige communie in de Blauwhuister Sint Vituskerk. Pastoor Peter van der Weide en pastor Lucas Foekema gaan voor in de feestelijke viering met als thema ‘Mei elkoar’.

De afgelopen weken hebben de kinderen meegedaan aan de voorbereidingen. Er werden op een creatieve manier verhalen verteld en besproken, bijvoorbeeld over vriendschap. Er is ook lol gemaakt, ze mochten zelfs de grote klokken in de kerktoren luiden. De kinderen verzorgen zondag zelf de, speciaal voor de gelegenheid uitgezochte, lezingen zoals de 1e lezing met als titel ‘De reusachtige picknick’. En zingen samen in het kinderkoor.

Pastor Foekema: “We maken samen met deze hechte enthousiaste groep communicanten, hun ouders, familie, vrienden en vriendinnen, gelegenheids- en kinderkoor er zondag een feestelijke dag van”.