Feel The Music Festival: Pinkstermaandag 8 uur lang online muziekfeest met regionale en landelijke acts

BALK/SNEEK - Op Pinkstermaandag is het vanaf drie uur in de middag tijden voor online muziekstreamingsfeest, het 'Feel The Music Festival'. Vanuit Van der Valk in Sneek komt er acht uur lang een stroom aan diverse artiesten voorbij.

Onder andere Alexander Broussard, bekend van het tv-programma I can see your voice, Johannes Rypma en PlusSupportAct, de begeleidingsband van Najib Amhali, geven een mini-concert. Maar ook bijvoorbeeld Grytz & Grize, de Great Borrelnootjes en Weima & vd Werf komen online de huiskamer binnen. De grote finale om elf uur in de avond blijft nog een geheim.

Muziekmarathon als positief protest

De organisatie is in handen van Alex Schilstra en Bas Nederlof. Schilstra is eigenaar van evenementenbedrijf LX Eventsupport in Balk en Nederlof is chef marketing bij streamingspecialist 5feetsessions. Samen willen ze met het festival geld ophalen voor de deelnemende artiesten en medewerkers in de evenementenbranche. Bedrijfstakken die door de coronacrisis hard getroffen zijn een hart onder de riem steken.

,,Het festival met regionale en landelijke artiesten is echter in de eerste plaats bedoelt als een heerlijke muziekmarathon, waar zowel de artiesten maar vooral de kijkers van kunnen genieten'', zegt Alex Schilstra. ,,Met #FTMF willen we laten zien dat we er nog zijn! Een positief geluid, een positief protest.''

Festivaljasje

De livestream is in een festivaljasje gegoten. Op twee podia, een festival-stage en een singer/songwriter-stage, treden in totaal twaalf verschillende artiesten en bands op. ,,Ieder optreden duurt een half uur tot drie kwartier, wat zorgt voor een heerlijke mix van muziekgenres. Daarmee spreken we een breed publiek aan.''

Meezingen,- dansen, -feesten

Wie een ticket koopt via www.5FeetSessions.com/events kan niet alleen meegenieten, maar draagt daarmee ook de muziekbranche een warm hart toe. Het 'bezoeken' van het festival kan al voor 15 euro per persoon. Ook kan men kiezen om bijvoorbeeld 10 euro extra als support te geven. De „bezoeker” kan van drie uur in de middag tot elf uur in de avond meezingen, meedansen en meefeesten.