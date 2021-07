Feeëriek welkom aan de Geeuwkade in Sneek

SNEEK- De gezamenlijke buren van Geeuwkade 45 tot en met 56 hebben twee jaar geleden geïnvesteerd in vele meters lampjes om daarmee tijdens de Sneekweek de kade te versieren.

Door Corona geen Sneekweek en dus bleven de lichtkettingen in de doos. Tot gisteren, want Sneekweek of niet, de watersporters verdienen een gezellige stad. Daarom zijn gisteren de lampjes aan de Geeuwkade opgehangen door de buurtbewoners.