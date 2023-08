Favorieten winnen in Easterein de generale van de Frouljus-PC

EASTEREIN - Het partuur Ilse Tuininga, Anne Monfils en Marrit Zeinstra heeft in Easterein de generale voor de Dames-PC gewonnen. Ze gaven Annet de Haan, Louise Krol en Sjanet Wijnia kaatsles. In de finale van de hoofdklassepartij wonnen ze met 5-0 en 6-6, toen Marrit Zeinstra de bal boven sloeg.

Het was voor het partuur Annet de Haan de 5e finale die ze verloren. Voor Anne Monfils is de kans groot dat ze woensdag in Weidum voor het eerst de Frouljus-PC wint.