“Farwol” is de Friese vertaling voor “vaarwel”, oftewel afscheid nemen. Afscheid nemen is voor iedereen anders. Soms verwacht maar vaker onverwacht. Als nabestaande komt er veel op je af. Ineens moet je van alles regelen en keuzes maken. Het helpt enorm als er rust, ruimte en duidelijkheid is voor alles wat daarbij komt kijken. De uitvaartbegeleider is hierbij een belangrijke en vooral dankbare schakel. “Ik vind het belangrijk dat men met een goed gevoel terug kan kijken op het afscheid. Je kunt heel goed op een creatieve manier een mooi en persoonlijk afscheid realiseren”, aldus Sietske Jaspers-Dijkstra.

“Samen sta je sterker”: vanuit Farwol Uitvaartbegeleiding werk ik samen met Alie Postma-Kooistra. We hebben dezelfde opleiding gevolgd en delen dezelfde visie; dat ieder mens bijzonder en uniek is en daarmee ook elk afscheid. Onze antwoorden liggen bij de naasten en wij mogen hen daarin begeleiden.

Met een goed gevoel terugkijken op een afscheid dat past bij de overledene, met aandacht en kwaliteit, dát is waar ik mijn hart en passie voor wil inzetten!

It Ferset 17, 8754 LB Makkum

