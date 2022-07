FantiFit zomerkamp weer vol activiteiten voor kinderen van 6-10 jaar

SNEEK - Van 18-20 juli vond het jaarlijks terugkerende FantiFit zomerkamp plaats op het Schuttersveld in Sneek voor kinderen van 6-10 jaar. Het 3-daagse kamp is georganiseerd door kinderopvang Eigen&Wijzer en is ook toegankelijk voor kinderen die niet naar de kinderopvang gaan. Iedereen is welkom!