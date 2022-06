Fanfare yn Sint Maartenskerk fan Sibrandabuorren

SIBRANDABUORREN- Fanfare ‘Ons Ideaal’ út Easterwierrum jowt in optreden yn de Sint Martenstsjerke fan Sibrandabuorren. Op freedtejûn 8 july o.s. jowt de fanfare ‘Ons Ideaal’ út Easterwierrum in Simmerjûn Konsert yn it hert fan Sibrandabuorren, it doarpskultuurhûs de Sint Martenstsjerke.