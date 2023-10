Fanfare Eendracht Maakt Macht Oudega SWF sluit jubileumjaar af met muzikale toppers van eigen bodem

OUDEGA SWF - De in 1898 opgerichte fanfare Eendracht Maakt Macht uit Oudega SWF (EMM) is een bruisende fanfare met een rijk verleden in zowel het dorp als in de regio. Het korps is een eerstedivisieclub waarin jong en oud (van 12 tot 80 jaar) elke week met veel plezier en passie repeteren. Dit jaar vieren zij hun 125-jarig bestaan met een uitdagend jaarprogramma met daarin vele hoogtepunten.