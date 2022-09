Fancy Fair: It giet oan!

De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn al veel vrijwilligers die zich hebben aangemeld om mee te helpen bij de verkoop, opbouw, draaiend rad, koffie/ theehoek etc.

De Fancy Fair commissie is hier erg blij mee, maar zij kunnen nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken.

Er zijn vele handen nodig, dus als u/ jij mee wilt helpen: graag! In het PKN-kerkblad is een aanmeldformulier bijgevoegd of u kunt zich melden per mail: rusticusj@gmail.com of telefonisch: 0515 422442.

De opbrengst van de Fancy Fair is bestemd voor de verbouw van de Martinikerk.

“Wij hopen dat ook dit jaar de Fancy Fair een succes mag worden en dat we velen van u op één van deze dagen mogen ontmoeten. De Oerslach inmiddels goed gevuld, dus er is vast iets van uw gading bij. Naast de vele spullen, kunt u natuurlijk ook een gokje wagen bij het draaiend rad, hopend op een lekkere oranjekoek of gezellig bijkletsen met een kopje koffie of thee”, aldus de organisatie