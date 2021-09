Fanavend anbieding nieuw Stripalbum fan Kloris & Ko bij Boekhandel Van der Velde

Dry jaar na ut ferskinen fan ‘Op hite koalen’ leit der aansens un boeiend ferfòlch op de avonturen fan dizze ondernimmende, mar nyt altiten even snuggere hearen. Tegare stunte se der wear flink op los as hun wech krúst wurdt deur onferlaten en ander ongemak.



Ut dékor is wear ut Sneek en wide omgeving fan de jaren dertech; de tiid dat je nòch met de stoomtram gingen en der op it water nòch gyn toerist te bekennen was. An ut tekenwerk dat sterk doet denken an de froege Disneystijl is deur Jaasma wear in soad omdenken geven.



De seary Kloris & Ko wurdt op de markt brocht deur ‘Utjouwery De Ryp’, in Blauhús.

De presentasy is om 20.00 uur bij Van der Velde, inloop fanou 19.30 uur. Anmelde deur in mailtsje te stúren naar Sneek@boekhandelvandervelde.nl