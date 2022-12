Familietoernooi VC Sneek ludieke afsluiting van volleybaljaar 2022

SNEEK - Met maar liefst 15 teams verdeeld over drie poules naar sterkte sloot VC Sneek het volleybaljaar 2022 af. in de levendige Schuttersveldhal was het vanaf 18.30 uur tot 22.00 uur een komen en gaan op de drie speelvelden en kon Erwin Hendriks van het bestuur van VC Sneek naderhand met volle tevredenheid de prijzen uitreiken.

Onvergetelijke volleybalavond

Daarbij zette hij eerst de toernooicommissie Margriet Baanstra, Thialda Bergstra en Betty van der Wal in het winterzonnetje. Het drietal had er alles aan gedaan om iedereen een onvergetelijke volleybalavond te bezorgen. Naast drie interessante poules hadden de dames ook een rijkelijk prijzenpakket samengesteld waarbij de Sneker middenstand zich niet onbetuigd had gelaten. “Wanneer je met je hele team voor een aanzienlijk bedrag naar een van onze lokaliteiten kunt gaan op zowel cultureel als sportief vlak, dan mogen we trots op de steun van onze sponsoren zijn”, zegt Margriet Baanstra.

Sportieve afsluiting

Zij maakt deel uit van de commissie die traditiegetrouw dit evenement initieert. Het festijn existeert al menig jaar en vormt altijd een sportieve afsluiting van het volleybaljaar. Zo ook dit jaar met diverse families die een team vormden. ”We zijn zeer tevreden over de deelname. Natuurlijk wil je altijd meer, maar drie poules met elk vijf teams is een mooi resultaat”, meldt Betty van der Wal.

Fun belangrijk

Ook Thialda Bergstra deelt die mening. “Alles loopt gesmeerd en in goede harmonie. De sfeer is fantastisch. Wie de poule wint, is niet belangrijk. Het gaat om de fun”. Daarmee had ze het gelijk aan haar zijde want ook na de prijsuitreiking bleven nog velen hangen in de bekende VC Sneek gezelligheid. Daarmee accentuerende dat dergelijke toernooien de hiel van de club zijn.

Bron: VC Sneek