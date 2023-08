Familiedag De impact van Kanker in het gezin

SNEEK- De Skulp Friesland organiseert op 23 september in de Sluisfabriek in Drachten een Familiedag voor mensen die geraakt zijn door kanker. Het thema van de dag is Impact van kanker in het gezin. Op deze dag kunnen patiënten en hun gezin genieten van een gevarieerd programma met interessante lezingen, workshops en leuke activiteiten voor jong en oud.

Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. En elke Nederlander krijgt met kanker te maken als naaste, mantelzorger of nabestaande.

In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 86.000 mensen kanker vastgesteld en worden ongeveer 9.000 gezinnen met thuiswonende kinderen getroffen. De zieke is niet de enige die met de gevolgen te maken krijgt. Ook in het gezin en voor andere naasten heeft kanker een enorme impact

De Skulp Friesland is een van de 81 IPSO-centra voor leven met en na kanker

Gasten kunnen terecht in de Skulp-centra in Heerenveen, Drachten, Sneek en Leeuwarden voor ondersteuning, begeleiding en lotgenotencontact. Ook worden tal van activiteiten georganiseerd.

De Familiedag is niet alleen bedoeld voor gezinnen, maar ook voor formele en informele zorgverleners, ervaringsdeskundigen, organisaties en scholen. Het wordt een dag van ontmoeten en verbinding, voorstellen, zichtbaar zijn, bewustwording.

Op het programma staan interessante lezingen, zoals De Impact van Kanker in het gezin, Communicatie en kids, Kanker en Jongeren, Kanker en werk, Zingeving, Positieve Gezondheid. Ook is er een informatiemarkt waaraan tal van organisaties meewerken.

Daarnaast zijn er tal van activiteiten voor jong en oud, zoals een kookworkshop voor volwassenen, lassen en creatieve workshops. Voor kinderen is er een kinderprogramma met schilderen, tekenen, schminken, verhalen vertellen en bij mooi weer ritjes op de trike. Verder zijn er optredens van Iris Kroes en het Koor Zingen voor je leven.

Dagvoorzitters zijn Hiltje de Graaf, internist oncoloog en medisch manager Oncologisch Netwerk Friesland en ambassadeur De Skulp Friesland, en Hans de Bruijne, sectormanager ziekenhuis De Tjongerschans in samenwerking met De Skulp. Bij het ONF zijn alle Friese ziekenhuizen aangesloten. Door de samenwerking blijft de Friese kankerzorg nu en in de toekomst beschikbaar in Friesland en de Friese regio.

De Familiedag duurt van 10.00 tot 16.30 uur en wordt daarna afgesloten met een optreden van zangeres Iris Kroes.

Voor meer informatie zie www.deskulp.nl.