Familiebedrijf Sikma Installatie & Baderie 75 jaar - Van vader op zoon op zoon

Sneek kent vele familiebedrijven. Installatiebedrijf & Baderie Sikma aan de Edisonstraat is daar één van. De oorsprong van de familieonderneming voert terug naar de jaren twintig van de vorige eeuw wanneer de broers Geert en Bauke Sikma samen een loodgietersbedrijf beginnen aan de Peperstraat. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gaat Geert zelfstandig verder. Later voegt zoon Nico zich ook bij de zaak.

Het bedrijf bestaat sinds 11 maart 1947 en dus viert het dit jaar haar 75-jarig jubileum. De reden om met Nico - inmiddels 87 jaar - en zijn zonen Ron (63) en Alex (53) te praten over de passie voor hun bedrijf. “Ha wat fijn, dêr binne jum al”, begroet Tjallien Sikma-Potma ons. Op z’n Snekers, want de vrouw van Alex verloochent haar afkomst niet. Even later zitten haar schoonvader, zwager en man met ons aan tafel en heeft haar schoonzuster Janet de koffie ingeschonken en een heerlijk stuk koek geserveerd. Dat geeft een hecht familiegevoel.

Altijd verbonden

“Ik kwam als dertienjarige jongen bij mijn vader Geert in het bedrijf”, begint Nico Sikma de terugblik. “We zijn begonnen in een kleine werkplaats aan de Prins Hendrikkade nummer 8. Als je ziet waar we nu zitten dan is dat een gigantische verandering, niet meer te vergelijken en amper te bevatten. Door de coronatijd was het wat minder, maar ik kom hier nog regelmatig.” Ook al verlaat hij in 1992 officieel het bedrijf, “de verbondenheid met de zaak en de jongens blijft groot”, vervolgt hij.

Ambachtsschool niet nodig

Nico’s vader vond het niet nodig dat zoonlief na de lagere school naar de Ambachtsschool ging. Hij kon z’n zoon immers het vak ook wel leren. “Op verjaardagen ging en gaat het nog altijd over onze zaak, dat is de rode draad in onze familie. De interesse blijft”, vertelt zoon Ron. “Wij zijn er gewoon mee opgegroeid en weten ook niet anders. Tegelijkertijd hebben we nooit de druk gevoeld dat wij de opvolgers van pa moesten worden”, meent zoon Alex.

Beste Baderie

De drie zonen van Nico en Sjoukje Sikma komen spelenderwijs in aanraking met het familiebedrijf. En voor hen is het vanzelfsprekend dat ze zich ook bij het bedrijf voegen. In 2002 verhuist het bedrijf naar de huidige locatie aan de Edisonstraat. Naar een groot pand van 2500m². De baderie vormt het pronkstuk van de zaak. Hiervoor ontvangt het bedrijf in 2005 de eerste prijs voor de ‘beste baderie’ van Nederland.

Goede taakverdeling

De taken binnen het bedrijf zijn door beide zonen Sikma goed verdeeld. Ron ging naar de HTS en Alex naar de HEAO. “Alex doet de administratie en de planning, Rudi het onderhoudswerk en de renovatie en ik de nieuwbouw. Wij hebben in al die jaren weinig onderlinge problemen gehad”, legt Ron uit. “Als er dingen niet goed lopen, dan bespreken we dat. We werken met zo’n zeventig werknemers en flexibele krachten, dus we moeten hier en daar wel eens een probleem oplossen.”

Werk en privé gescheiden

“Wij zijn een eerlijk en flexibel familiebedrijf. We zitten er altijd wel bovenop, de betrokkenheid is groot. Wij draaien ’s morgens vroeg de sleutel om en dat doen we ’s avonds weer”, vertelt Alex. “Privé komen we niet veel bij elkaar over de vloer. Omdat we elkaar overdag al zoveel zien”, legt Ron uit. “We hebben naast ons werk wel echt ons eigen leven gelukkig”, lacht Alex.

Goede sfeer

Waar het bedrijf bekend om staat, is de goede sfeer. “Veel mensen werken hier al jaren, dus dat zegt wel iets”, geeft Nico aan. In oktober staat het personeelsfeest op de planning. Over de reisbestemming laat de familie niets los. “Dat houden we nog even geheim, maar het wordt top”, sluit Ron af. Firma Sikma is na 75 jaar nog springlevend, zoveel is duidelijk.

Naast Ron en Alex werkte ook broer Rudi eerder in het familiebedrijf, maar laatstgenoemde besluit vijf jaar geleden een andere weg te bewandelen en verlaat de onderneming. “Hij heeft het bedrijf mee groot gemaakt”, zeggen de broers in koor. Ook de broer van Nico – Jan –was jarenlang als administratief medewerker aan het bedrijf verbonden. ‘Oom Jan’ overleed vijf jaar geleden.