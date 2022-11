Familiebedrijf Schurer: ''De zaak is ons kindje..."

Waarom Sneek zo aantrekkelijk is voor bezoekers van de stad? Er zijn nog zoveel eigen winkels en familiebedrijven, daarmee onderscheidt Sneek zich echt van andere plaatsen. Hoe vaak krijgen we dit antwoord niet op boven gestelde vraag. Een van die prachtige familiebedrijven is dat van Dikhoff & Schurer Opticiens, dat dit jaar haar 65-jarig jubileum viert. Wij gingen op bezoek bij Piet en Desi Schurer en hun zoon en schoondochter Tjalling en Mariska. “Kom maar bij ons thuis, daar is het wat rustiger dan in de winkel”, liet Tjalling vooraf weten.

Daar ‘aan de tafel’ vertelt Piet Schurer, meteen nadat de koffie is ingeschonken, het ontstaansverhaal van het familiebedrijf, dat begint met vader Anne en zijn oom Anne. Piet Schurer: “Ja, twee broers die Anne heten omdat ze vernoemd zijn naar de beide opa’s. M’n vader, de oudste, noemden ze Anne en mijn oom werd aangesproken met ‘Annie’. Tja…”

TIJDSLIJN DIKHOFF & SCHURER OPTICIENS

Anne en Anne starten 1957 de zaak onder de naam ‘Firma gebr. A. Schurer’ op het adres Kloosterhof 12, waar Piet z’n ouders op dat moment wonen. Nog datzelfde jaar verhuizen de ‘gebroeders’ naar de Koopmansgracht 30, waar de jongste Anne woont. Weer een jaar later vindt de verplaatsing plaats naar Oosterdijk nummer 70. Vervolgens worden in 1960 de panden Oosterdijk 77-79 aangekocht. Piet komt als 17-jarige al bij zijn vader Anne in de zaak. Het bevalt goed ‘op ut Oasterdyk’, want in 1982 wordt Oosterdijk 6o bij de zaak aangetrokken. Het jaar 1987 is ook weer belangrijk in de historie van het familiebedrijf: Opening Oosterdijk 79, waar alles op één locatie komt: ‘Horlogerie-Juwelier & Optiek’. In 1994 wordt de juwelier- en horlogerietak van het bedrijf afgestoten en ontstaat er een speciaalzaak: Schurer Optiek. In 2003 komt Tjalling het team versterken en weer twee jaar later behaalt Piet het diploma Optometrie en start met ‘Optometrie Friesland’, specialist in de oogmeetkunde. Feest is het in 2007 wanneer het gouden jubileum wordt gevierd en het is ook een feestje als Tjalling in 2008 het diploma contactlensspecialist haalt. Heel belangrijk is ook de overname van Dikhoff Opticiens in 2009, waarbij Tjalling de zaak bij Dikhoff Opticiens runt en Piet hetzelfde doet in Schurer Optiek, waar Lucas Brandsema bedrijfsleider is.

Dan breekt het jaar 2011 aan, waar de grote verbouwing en samenvoeging tot één bedrijf aan de Julianastraat 55 z’n beslag krijgt: ‘Dikhoff & Schurer Opticiëns’. Stilstaan is achteruitgang en daarom wordt in 2020 de prachtige ‘D&S kids’ geopend in de verbouwde en naastgelegen panden aan de Julianastraat nummer 61. En zo komen we aan in 2022, het jubileumjaar. Piet en Desi gaan met pensioen en Tjalling Schurer is eigenaar van Dikhoff & Schurer Opticiens. Tjalling staat samen met z’n broer Jeljer in het familiebedrijf: twee broers in het familiebedrijf, l’histoire se répète!, de geschiedenis herhaalt zich.

PIET IN DE ZAAK

Piet Schurer vertelt: “Als kind wilde ik eigenlijk helemaal niet in de voetsporen van mijn vader treden. Ik zag wel dat het altijd druk was met de winkel. Maar wij zijn ook niks tekort gekomen; de watersport was favoriet bij ons thuis en helemaal toen we op het Gangboord woonden. Ik wilde eigenlijk loods worden en daarvoor moest ik naar de Zeevaartschool op Terschelling, alleen daar was geen plaats. Rotterdam en Terneuzen waren een alternatief, maar voor mij te ver weg. Toen mijn vader ziekelijk werd voelde ik mij verantwoordelijk voor de zaak. Ik leerde het goud- en zilvervak van Zoethout. Hij zei dan standaard: ‘Piet, ik doe het zo’. Met andere woorden, ‘doe het zo maar en anders vraag je mij’.

Toen Zoethout ook ziek werd, was ik overdag op school, op de havo en uit school repareerde ik bij pa in de zaak. Dat heb ik een half jaar gedaan. Zo ben ik er eigenlijk ingerold.” De ondernemer laat weten dat vooral het optiekvak z’n interesse had. “Een echt ambacht, waarbij ik nog uit de hand geslepen heb op zandsteen.”

DESI

Desi komt al eerder in beeld, als ze bij Piet op de mavo zit. Na haar verhuizing - naar notabene Terneuzen, wat Piet ‘te ver weg’ vond - onderhouden de twee een uitvoerige correspondentie met elkaar. Later keert Desi terug naar Leeuwarden waar ze in de verpleging werkt. “Dat Piet toch in de zaak ging werken, kan ik mij helemaal voorstellen,” kijkt Desi terug, “omdat hij zo’n lieve vader had die helaas ziek was.” Het stel gaat samenwonen in Sneek en ze krijgen drie kinderen: Allard, Tjalling en Jeljer.

TJALLING

Talling, de derde generatie in het familiebedrijf, gaat na de mavo naar de vierjarige opleiding in Zwolle waar hij het opticienvak leert. De ontwikkelingen in de optiek gaan maar door en gaan maar door, waarbij de komst van de computers voor de grootste stap vooruit zorgt. Apparatuur en techniek zijn enorm vooruit gegaan, weet Tjalling. Zijn verhaal: “Als kind wist ik niet beter dan dat mijn vader ook op zaterdag werkte, dit in tegenstelling tot veel van mijn klasgenootjes. Maar ook wij kwamen niets te kort, ook wij zeilden veel. Ja, ook wedstrijdzeilen. Ik weet nog goed dat ik in groep zeven mij al aangetrokken voelde tot het werk van mijn vader. Als kind ging ik al naar de winkel en daar zag ik op de zolder allemaal oud spul van de juwelier en horloges; het was één groot museum. Ik vond dat wel spannend, mijn weg tussen de graveermachines te vinden. Ik kwam er gewoon graag. Toen ik in groep zeven een spreekbeurt hield over de optiek, was het wel duidelijk dat ik die kant ook uit wilde. Iets maken, de techniek en met mensen omgaan. Dat sprak en spreekt mij aan.”

HEEL PERSOONLIJK

Tjalling Schurer is getrouwd met Mariska die “onmisbaar op de achtergrond” is. Het echtpaar heeft drie jonge kinderen. “Maar ik zie onze zaak ook als ons kindje”, zegt Tjalling. “Als mensen bij ons in de winkel komen, dan voelt het heel persoonlijk. Helemaal als er onverhoopt eens iets fout gaat. Dan willen we dat zeker naar tevredenheid oplossen. Service is onze grote kracht en hebben we hoog in het vaandel staan. Daar gaan we ook zeker mee verder.” Hij besluit: “En omdat we 65 jaar bestaan willen we al onze een klanten bedanken. Van 7 tot en met 10 december kunnen onze klanten een irisfoto laten maken, die ze als cadeau meekrijgen. Iedere iris is uniek, net zoals iedere klant.”