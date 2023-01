Familiebedrijf Jan Sikkes is failliet

SNEEK- Gistermiddag heeft de rechtbank in Leeuwarden het faillissement uitgesproken dat Jan Sikkes, ‘de grootste stoffen-en gordijnenzaak van Nederland’, eerder die dag had aangevraagd. Het dramatische nieuws is als een mokerslag aangekomen. Zeker in Sneek waar het hoofdkantoor gevestigd is.

Verslagen

Het personeel in de winkel op het Grootzand in Sneek stond er gistermiddag even na de klok van vijf uur verslagen bij. Ze wilden geen commentaar of bevestiging geven op het onheilsnieuws. Vanmorgen hebben we tevergeefs geprobeerd contact te krijgen met directeur Jan Sikkes. De telefoon werd niet opgenomen. Ondertussen hangt een A-4 met de mededeling ‘Wegens omstandigheden zijn wij tot nader bericht gesloten’, met een ‘Sorry!’ op de toegangsdeur.

Donderslag bij heldere hemel

Dat de sluiting van stoffen- en gordijnenzaak ( in 1934 opgericht in Workum) volkomen onverwacht komt, wordt misschien nog wel het best geïllustreerd door het bericht op dezelfde site van gistermorgen.

“We wensen iedereen een gelukkig 2023! Op naar een nieuw jaar met nieuwe kansen! Bedankt dat jullie het afgelopen jaar zo leuk hebben gemaakt voor ons, we hebben zoveel prachtige creatieve projecten voorbij zien komen! We hopen jullie dit jaar weer terug te zien in onze stoffenwinkel en te verblijden met de leukste modestoffen, gordijnen en materialen. Tot snel!”

Over 2021 nettoverlies van bijna 1,7 miljoen euro

Uit de meest recente jaarrekening van het moederbedrijf blijkt dat over 2021 een nettoverlies van bijna 1,7 miljoen euro is geleden, tegenover een omzet van nog geen 3,7 miljoen. Het jaar daarvoor noteerde Jan Sikkes juist een plus van bijna 1,7 miljoen euro. Al was dat vooral door een bijzondere eenmalige meevaller. Het is niet duidelijk waardoor de bedrijfslasten in die periode van 3,3 naar 5,9 miljoen euro zijn gestegen. De omzet nam in 2021 met zo’n vier ton af.

Jan Sikkes heeft naast Sneek filialen in Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Drachten, Groningen, Haarlem, Leeuwarden en Zwolle. Er werken zo’n 100 mensen bij het bedrijf. Of er een doorstart komt, blijft gissen. Jaap van der Meulen uit Joure is tot curator benoemd,