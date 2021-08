Familie van der Wal stopt met de groentekraam op Sneker markt

SNEEK- “Ik hew mear as fyftech jaar op de markt staan, werfan 20 jaar in Sneek. Nou seit ut lichem stop en bou ik langsem af”, zegt marktkoopman Follie van der Wal in onvervalst Leeuwarders. Op het bord voor de groentekraam op het Leeuwenburg staat het letterlijke wit op zwart: ‘Wij stoppen per 1 september op de markt in Sneek!!!! Wij bedanken iedereen voor het vertrouwen in ons. BEDANKT.”

Op deze zonovergoten augustusmorgen staan Follie, zijn vrouw Mientje, dochter Marloes en kleindochter Justine met z’n vieren in de groentekraam. Het is druk en gezellig voor de kraam van familiebedrijf Van der Wal. “Want we doën ut met mekaar, je magge oans echt un familybedriëf noeme”, zegt Follie die even de tijd neemt om te vertellen waarom hij en z’n naasten aan het afbouwen zijn met de groentehandel.

“Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd van 66+ bereikt en dan mag je stoppen. Ik heb dit werk dus meer dan 50 jaar gedaan en het lichaam zegt nu stop. We hebben het nu gemakkelijk, maar vroeger verkochten we 1500 kisten hiervan en 1500 kisten daarvan. Dat breekt je op latere leeftijd op. Je binne kapòt as’t ware. De rug is versleten, maar verder ben ik nog gezond. Ik wil nu wel genieten van mijn leven. Dochterlief Marloes vindt het ook wel goed, zij heeft een beste baan bij Philips op kantoor. Marloes is er in Sneek altijd bij op de markt: ‘Pappe helpe!’

Is het niet jammer dat het familiebedrijf nu stopt?

“Wie wil het nog doen? Dat is het probleem. Je moet 100 uren in de week willen werken. Als je 100 uren voor een baas werkt dan heb je 2000 euro in de week, maar hier heb ik omgerekend een knaak per uur. Toch heb ik dit werk altijd met heel veel plezier gedaan en nog. In Sneek heb ik een grote vaste klantenkring en je moet wat brengen. Met de prijs meedoen en niet door een ander verleiden laten. Je eigen spel spelen is mij altijd geleerd.”

Jullie hebben ook op het Grootzand gestaan, de kramen die er nu staan zijn op een hand te tellen. Heb je er een verklaring voor?

“De horeca heeft nu even de macht en dat kan ik mij ook heel goed voorstellen. Ze hebben een beroerde tijd achter de rug. Ik vind het trouwens helemaal niet erg om hier bij de Eierbrug te staan. Wij verkopen overal. Waarom dat de markt in Sneek bijna niks meer is? Het is anders dan in andere plaatsen. Waar de Snekers nu zijn? Kijk daar zitten ze allemaal”, wijst Van der Wal naar een van de vele terrassen. “Als ik een bloemkool voor een euro verkoop, zeggen de Snekers ‘wat is die bloemkool duur’. Dat zijn dezelfde mensen die op het terras een kopje koffie met een taartje voor een tientje bestellen. Dat is het verschil. Ik sta ook in Koudum, vrijdags tot 12 uur en op zaterdagmorgens in IJlst, daar heb ik het drukker als in Sneek. Vertel het mij maar hoe zoiets kan. Ik heb er geen verklaring voor. We stoppen per 1 januari ook in Koudum en IJlst.

Staangeld

“Het ligt zeker niet aan het staangeld. Sneek heeft de goedkoopste markt van Nederland. Als ik het omreken dan betaal ik hier 15 euro per week. Dat moet je toch kunnen verdienen? De samenwerking met de andere marktkooplui is ook goed. Het is maar hoe je zelf bent en opstelt. Als ik hier ’s morgens met een uitgestreken kop kom en mijn buurman zegt vriendelijk ‘goedemorgen’, dan moet je jezelf niet omdraaien. Dan ben je geen collega’s meer. Je moet jezelf positief in het leven zetten, dan doet een ander dat ook tegen jou.”

Wat gaan jullie na 1 september doen?

“Niks! Lekker genieten van mijn vrouw en kleinkinderen. We hebben er net weer een kleindochtertje bij van acht maanden. Ze wonen in Harderwijk en daar kunnen we wat vaker heen. Is toch heerlijk? We blijven in Leeuwarden wonen, waar we een mooi appartement hebben. We redden ons wel en kijken met veel plezier terug op wat we gedaan hebben.”

Henk van der Veer