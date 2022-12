Familie Lasker neemt Grand Café de Bommel over

“De Bommel kwam vrij en wij hadden het recht van eerste koop. Een dergelijke kans komt eens in de tien jaar voor en daarom hebben wij deze kans direct gegrepen”, zeggen Eldad en Erez Lasker. “Het is een prachtige plek midden in het centrum van Sneek. We hoorden ongeveer drie weken geleden dat het café vrijkwam. Het is nog een verrassing wat we precies in het pand gaan doen. Uiteraard horeca, maar we weten op dit moment nog niet wat. Het zal geen Grand Café zijn, dat weten wij al wel. We moeten een keuze in iets gaan maken”, weet Eldad Lasker.

“Het moet een beetje bij de locatie passen”, vult zijn broer Erez aan. “Je hebt natuurlijk een fraai terras daar moet je op inspelen. Aan de hand van de locatie kijk je wat er mogelijk is, welke uitdaging het kan bieden. Als je een terras hebt, dan wordt daar vaak hetzelfde gedaan, op safe spelen. We willen ons graag gaan onderscheiden. Het moet ook iets toevoegen aan Sneek, dat zou het mooiste zijn.”

De beide horecaondernemers geven aan dat er nu nog druk onderzocht wat de beste invulling voor de locatie wordt. Wel