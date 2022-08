Familie komt bijeen rond het Jan de Rapperpaad

Gemeentebestuur Súdwest-Fryslân schittert door afwezigheid.

De officiële onthulling zou plaatsvinden op 15 april 2020, de dag dat het 75 jaar geleden is dat Sneek door de Canadezen werd bevrijd, maar vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, kon het niet plaatsvinden. Tot stomme verbazing van familieleden van Jan de Rapper bleek dat bordje van het na hem genoemde pad er wel onverwacht te staan in 2020. De familie was er uiteraard blij mee, maar hadden op z’n minst wel even een bericht van de gemeente Súdwest-Fryslân verwacht dat het bord geplaatst was, lieten ze toentertijd al weten.

Omdat het maar duurde en duurde, nam kleindochter Yvonne zelf maar het initiatief om uiteindelijk het bordje te onthullen. Afgelopen maandag nam ze contact op met de gemeente Súdwest-Fryslân, maar de tijd bleek te kort om vanmiddag een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur af te vaardigen. Zelfs een bosje bloemen kon er niet vanaf. ‘Dat is niet volgens het protocol’, liet een woordvoeder Yvonne de Rapper vrijdagmorgen nog weten.

Toespraken

Yvonne de Rapper hield ten gehore van een 25-tal familieleden een korte toesprak over het leven van haar opa. Na de dood van haar vader vond Yvonne in de nalatenschap van haar opa een doos en begon de verdere zoektocht na zijn oorlogsverleden als verzetsman. Het staat allemaal beschreven in het boek dat verscheen. Jan de Rapper behoorde samen met o.a. Jan Lever, Willem Santema ( Pier Abe Santema, een nazaat van deze verzetsman was vanmiddag wel aanwezig!) en Dick Brouwer tot de Verzetsgroep Lever die al vanaf 1941 actief was bij de verspreiding van illegale lectuur en de hulp aan onderduikers.

Zo hielp Jan de Rapper het Joodse gezin Sam Velleman aan een onderduikadres bij zijn broer Douwe op de Kruizebroederstraat 33. Velleman hiel een dagboek bij en Yvonne las vanmiddag een passage voor uit die memoires die over haar opa ging.

Na de toespraak van de kleindochter, vertelde Marten de Rapper over de lange voorbereiding die er uiteindelijk toe leidde dat er nu een Jan de Rapperpaad is gekomen. Dichter Marten Visser las een speciaal voor deze gelegenheid geschreven vers voor dat eindigede met de strofe: Laten we een ding nooit vergeten,//Vrede is zo kwetsbaar als een//veer in de wind, het moet gekoesterd worden,//en in ons hart worden gesloten.

Straatnamen herinneren aan oorlogsverleden

In de wijk De Zwette herinneren ook andere straten aan het Sneker oorlogsverleden, met namen als Dick Brouwerstrjitte, Kanadezenstrjitte, Koos Gaastrastrjitte, Koeriersterwei, Gerben Oppewalstrjitte en Haitze Wiersmastrjitte. Verzetsman Willem Santema, die in 1944 door de Duitsers werd gefusilleerd en tot dan werkgever van De Rapper was, is in Sneek al vernoemd in de wijk Lemmerweg-Oost.

Het Jan de Rapperpaad vormt de verbinding tussen de Kanadenzestrjitte en Fiem.