Fakkeltocht Snake Awake: “Een mooi blokje door de stad lopen”

SNEEK- “Snake Awake is een groep mensen die vindt dat het anders moet. Ze zijn het niet eens met de maatregelen dat alles dicht is en blijft. De mensen willen van de maatregelen af, daar komt het op neer”, zegt een van de deelnemers aan de eerste fakkeltocht die vanavond in het centrum van Sneek gehouden werd. De demonstratie trok zo’n 75 deelnemers.

Elke woensdagavond

“Het is de bedoeling dat een dergelijke optocht elke woensdagavond in het centrum van Sneek plaats zal vinden, tot het afgelopen is met de maatregelen. De mensen die hier vanavond demonstreren zijn allemaal losse groepjes die met elkaar in contact staan via sociale media. We gaan nu eerst even een mooi blokje door de stad lopen om ons zelf te laten zien . Een stille mars waarmee we vredelievend willen laten zien dat we dingen anders willen.”