Face to Face: Tineke Grin

Vraag op een middelbare school aan een groep leerlingen wat ze later willen worden en je hebt grote kans dat het antwoord ‘vlogger’ of ‘influencer’ is. Een hip fenomeen onder de jeugd. Maar niet alleen jonge mensen maken video’s van hun dagelijkse bezigheden. In Scharnegoutum woont Tineke Grin. Tineke gaat met haar tijd mee en is een vloggende vijftigplusser.

Met haar 56 jaar is Tineke Grin niet bepaald het stereotype vlogger. Dat beseft ze zelf ook. Maar dat maakt haar niks uit. “Ik besloot het te proberen. Gewoon, omdat ik het wel grappig vond en nieuwsgierig was”, vertelt Tineke. Vanaf het moment dat ze een smartphone met selfiecamera in haar hand had, was ze al veel aan het filmen.

Nieuwe dingen proberen

“Mijn dochter liet me op een gegeven moment vlogs op YouTube zien, van Monica Geuze en de Queen of Jetlags. Uit nieuwsgierigheid ben ik het gaan volgen, want ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Maar ik besefte ook dat dit allemaal jonge meiden waren. Terwijl de gemiddelde vijftigplusser uit mijn omgeving nog nooit van het woord vloggen heeft gehoord. Toch weerhield me dat er niet van. Want ik vind dat je ook op latere leeftijd nog steeds nieuwe dingen kunt proberen. En een beetje met je tijd meegaan voorkomt bovendien dat je een oude muts wordt”, aldus Tineke.

De eerste vlogs

Tijdens het uitlaten van hond Romke pakt ze steeds vaker haar telefoon erbij. Weliswaar op rustige plekken, want Tineke loopt niet met haar camera over het Oosterdijk of andere drukke plekken. “Ik betrap mezelf erop dat ik mijn camera wegdoe zodra er iemand aankomt. Of ik kies ervoor om te filmen met mijn mobieltje. Ik wil niet te veel opvallen hoor, haha!”

In 2017 monteerde ze haar eerste vlog. “Ik ben eerst maar gewoon wat gaan filmen. Maar ja, al die losse video’s moeten ook aan elkaar geplakt worden. En een muziekje eronder is ook wel leuk. Dat was nog best een klusje. Mijn eerste vlogs zette ik in een privéomgeving op YouTube. Maar zowel mijn dochter als mijn man beloofden me dat het leuk genoeg was om het aan andere te laten zien. Ik vond dat heel spannend en ik was bang dat de mensen hier in de omgeving me als een of andere dorpsgek zouden zien. Je stelt je toch behoorlijk kwetsbaar op… Maar de reacties bleven uit.”

De eerste vlogs van Tineke vind je overigens niet meer terug. “Die heb ik op een gegeven moment verwijderd. De muziek stond daarin veel te hard of je hoorde me amper praten door de wind. In het begin deed ik eigenlijk maar wat”, bekent ze.

Een hele nieuwe wereld

Wat je aandacht geeft, groeit en zo gold het ook voor Tineke haar vlogs. Wekelijks post ze een nieuwe vlog en met de montage is ze zo’n vijf uur per week bezig. “Langzaamaan kwam het steeds meer van de grond. Na een tijdje had ik zo’n dertig abonnees op YouTube en dat werden er steeds meer. Sindsdien ben ik er ook serieus tijd aan gaan besteden. Want ik vind dat als er meer mensen kijken, je ook wat leuks moet aanbieden. Ik ben me gaan verdiepen in hoe algoritmes werken en ik kreeg contact met andere YouTubers die me tips gaven over hoe ik meer abonnees kon krijgen. Ik bevond me in een hele nieuwe wereld.”

Een videodagboek voor later

Tineke haar vlogs hebben nog een mooie bijkomstigheid. “Ik vlog niet alleen voor mijn kijkers, maar ook voor mezelf, voor later. Dat ik terug kan kijken naar hoe het was en wat we toen deden. Zo heb ik ook altijd veel gefilmd als we bij mijn moeder op bezoek waren. Ze is in 2017 overleden en het proces ervoor heb ik vaak meegenomen in mijn vlogs. Bijvoorbeeld als we een blokje omgingen met haar in de rolstoel. Die vlogs zijn voor mij nu ontzettend waardevol. Het is als een videodagboek wat ik altijd terug kan kijken.”

Het materiaal

Haar smartphone heeft ze inmiddels ingewisseld voor twee camera’s. Een van die camera’s zit standaard gemonteerd op een selfiestick. Met de andere kan ze goed inzoomen om zo mooie beelden van de natuur te maken. Haar gefilmde materiaal monteren doet ze in het montageprogramma wat standaard op haar computer staat. En het resultaat mag er zijn: de vlogs van Tineke zien er door een professioneel intro en outro, met muziek en animaties en al, erg gelikt uit. “Ik heb me daarin steeds verder ontwikkeld. Hoewel ik zonder dat gratis programma nergens was geweest hoor”, vertelt ze bescheiden.

Geen plan

Waar Tineke over vlogt, dat weet ze van tevoren nooit. Wel komt het meeste vlogmateriaal uit haar weekend. “Wanneer we op een regenachtige zaterdag niet weten wat we moeten doen, gaan we toch vaak maar op pad. Want ja, de hond moet toch uit en er moet die week ook weer een nieuwe vlog online”, lacht Tineke. Het is soms dus best even zoeken naar wat leuk is om te filmen. “Ik heb eigenlijk nooit een bepaalde insteek gehad waar ik over ga vloggen. Ik film maar gewoon wat er op mijn pad komt en ik hoor vervolgens wel wat ze ervan vinden. Soms krijg ik reacties van volgers dat ze het leuk vinden dat ik sta te stofzuigen of te strijken. Tsja, ik snap het ook niet, maar ze schijnen het interessant te vinden wat ik zoal doe op een dag.”

Hond Romke is een All-time Favourite in de vlogs van Tineke. “Als Romke een keer niet in de vlog voorkomt krijg ik klachten. ‘Waarom zit de hond er niet in?’ De oude kop van dat beest tovert bij veel mensen blijkbaar een glimlach op het gezicht. Ik speel daar natuurlijk ook wel op in. Als hij dan met zijn flappende oortjes in de wind zit, dan zet ik er bewust een mooi muziekje onder. De reacties die ik vervolgens krijg vind ik mooi, dat streelt me dan wel.”

Het is altijd echt

Op de vraag wat er na vijf jaar vloggen is veranderd, antwoord Tineke dat ze een stuk zelfverzekerder is geworden. “Ook al sta ik tegen zo’n klein kastje te praten, je bent toch even je verhaal kwijt. En ik merk ook dat het me steeds makkelijker afgaat en dat mijn vlogs steeds professioneler worden. Het beeld is scherper omdat ik een betere camera heb en het geluid is ook mooier. Ik krijg ook veel leuke reacties, ook al is het vaak van hetzelfde groepje mensen.”

Inmiddels heeft ze ruim 450 abonnees. Door de jaren heen is Tineke altijd dicht bij zichzelf gebleven in haar vlogs. “Wat je in mijn vlogs ziet is maar een fractie van mijn leven. Maar het is altijd echt. What you see is what you get.”

Specials

Naast de wekelijkse vlogs over haar dagelijkse leven, maakt Tineke soms een special. Zo maakt ze af en toe een ‘shopvlog’. “Het is niet heel erg mijn ding, maar mensen vinden het superleuk om naar te kijken. Als ik een Action shopvlog maak, heb ik er zo vijfhonderd kijkers bij.” In zo’n shopvlog gaat Tineke naar de Action en thuis laat ze in een video zien wat ze allemaal heeft gekocht en wat het heeft gekost. Datzelfde doet ze ook met kleding.

In de toekomst wil ze zich ook meer richten op beautyvlogs, ook om te proberen. “Dat ik bijvoorbeeld een antirimpelcrème test en daar dan een review over geef. De naam heb ik al: 'Tutten met Tinus'. Maar ik doe het wel op mijn eigen manier, niet zoals iedereen het doet. Gewoon, lekker laagdrempelig, à la Tineke.”

Beeld: Laura Keizer fotografie

Tekst: Sonja Harkema