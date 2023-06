HOMMERTS - Een gesprek met Frits Reen, tegenwoordig woonachtig in het voormalige café van Hommerts, vertoont veel gelijkenis met een rit in een achtbaan. Met een Kalasjnikov-achtige snelheid komen de onderwerpen voorbij, gelardeerd met bergen herinneringen aan een rijk verleden. Dat alles gelardeerd met een bulderende lach. Frits Reen (69) behoort zonder enige twijfel tot de categorie ‘bekende Snekers’; reden voor GrootSneek om deze oud-vastgoedondernemer annex levenskunstenaar eens aan de tand te voelen.

In zijn glorieperiode liet hij een imposant landhuis zetten op zijn landgoed in zijn toenmalige woonplaats Oppenhuizen. Dat werd door de Snekers al snel omgedoopt tot het ‘Wokkelpaleis’ vanwege de gedraaide schoorstenen die erg veel gelijkenis vertoonden met wokkels. Zes hectare grond, waar kinderen en kleinkinderen een mooie jeugd hadden. Een woonhuis, gestoffeerd met talloze comfortabele zithoeken, een stoeterij, een theehuis, een eigen ‘mancave’ met tig hang- en wandlampen. Daarnaast een eigen aanlegsteiger voor zijn twee boten, een Grand Banks en een mahoniehouten Breedendam sloep.

Niet zeuren over fouten, daar ben je zelf bij…

Frits Reen dacht hier de rest van zijn leven te wonen, maar het lot had het anders met hem voor. Voor de ambtenaren van de toenmalige gemeente Wymbritseradiel was het ‘Wokkelpaleis’ een hoofdpijndossier geworden, met als gevolg een juridische procedure van meerdere jaren. Uiteindelijk trok Reen aan het kortste eind en moesten er delen van het huis afgebroken en/of verbouwd worden. Door een scheiding, de dwangsommen van de gemeente, gewaagde avonturen in het onroerend goed, een geschil met een compagnon, het faillissement van een hotel en een kwartetspel aan fiscale claims, moest hij alle centen van de opbrengst van het landgoed gelijk weer aftikken bij de genoemde instanties. De belastingdienst at er een dikke boterham van.

“Ik werd van krantenjongen miljonair en van de ene op de andere dag weer krantenjongen”, grijnst Frits, die niet bij de pakken neerzat, maar er vol voor ging. Zeuren over fouten doet hij niet: “Die maak je zelf; je bent er zelf bij, zeg ik altijd.”

Even een stap terug naar je periode van krantenjongen…

“Ik ben geboren in Sneek in een eenvoudig gezin. Mijn vader had een transportbedrijf. Ik was de een na jongste van de zes kinderen. Papa en mama hebben ons een fijne jeugd gegeven. Na de ambachtsschool werd ik siersmid; ik ging bij de huizen langs of ik siersmeedwerk voor ze mocht doen of een smeedijzeren lamp mocht leveren. Dat resulteerde soms in wat kleine klusjes aan het hekwerk, geen vetpot dus. Na een ongeluk raakte ik het gevoel in drie vingers kwijt, waardoor ik de hamer en het aambeeld met weemoed aan de kant moest schuiven. Vanwege die handicap ben ik toen in de Wijde Noorderhorne een broodjeszaak begonnen, ‘De Mandarin’. Mijn toenmalige vriendin en ik werkten daar van ’s morgens elf uur tot diep in de nacht voor een povere dagomzet van vaak niet meer dan vijftig gulden. Weken van tachtig uren waren meer regel dan uitzondering. We aten vaak onze eigen producten, maar na een klein jaar zorgde shoarma voor de ommekeer.

Ik had dat concept in Amsterdam gezien en was er als de kippen bij om van De Mandarin de eerste shoarmazaak van het Noorden te maken. Omdat schraalhans bij ons keukenmeester was, knutselde ik van het draaiwerk van een platenspeler en een gasbrander mijn eerste shoarmamachine in elkaar.” Reen onderbreekt zijn verhaal voor wederom een bulderende lach. “Binnen de kortste keren had ik vier shoarmatenten in Friesland.“

Speelautomaten waren de ‘jackpot’

Reen verhuurde de shoarmatenten en maakte de overstap naar een andere inkomstenbron: speelautomaten, flipperkasten en poolbiljarts, die hij in horecagelegenheden plaatste. “Dat was voor mij letterlijk en figuurlijk de ‘jackpot’; binnen een jaar had ik overal in Nederland automaten en flipperkasten staan. Het geld stroomde binnen, maar de banken stonden bepaald niet vooraan om mij voor het uitbouwen van mijn bedrijf in de ‘besmette amusements-business’ geld te lenen. Daarom stak ik de verdiensten van de speelautomaten in de aankoop van oude pandjes, die vervolgens werden opgeknapt en verhuurd. Omdat ik met deze pandjes zekerheid kon bieden, gingen de poorten van de banken ook weer open en kreeg ik daar ruim krediet”.

De vastgoedtak groeide als kool met de aankoop van talloze horecapanden en later kantoorpanden en bedrijfsloodsen. Inmiddels zat ook zijn zoon Billy in de zaak. Zoon Dennis heeft zijn eigen pad gekozen met een eigen bedrijf. Op beide zonen is Frits Reen apetrots. Zelf moest hij om gezondheidsredenen een tandje terugschakelen, want na hartklachten, gevolgd door een verblijf van twaalf weken in het ziekenhuis in Sneek, bleek de helft van zijn hart nog maar te functioneren, met als gevolg een veel te laag zuurstofniveau in zijn bloed en een conditie als ‘een nat vloeitje’.

Op de vlucht voor de Venezolaanse maffia

Even een tussendoortje om te illustreren dat Reen overal kansen ziet. Van oudsher had hij al een voorkeur voor vakanties in Latijns-Amerikaanse landen als Cuba, de Dominicaanse Republiek, Haïti en Venezuela, waar hij met zijn uitbundige ‘joie de vivre’ een respectabel netwerk opbouwde. Dankzij zijn levensmotto en -stijl leerde hij al snel ‘de juiste wegen’ te bewandelen en gingen er deuren voor hem open die voor anderen gesloten bleven. Hij kreeg vergunning voor een casino in Venezuela. Zoals bekend waren die landen, zeker toentertijd, niet bepaald het toonbeeld van rechtschapenheid; de vele bendes hadden het voor het zeggen. “Toen ze naar mijn zin een beetje te veel aandacht voor mij en mijn levensstijl kregen, heb ik eieren voor mijn geld gekozen, mijn aandeel verkocht en het eerste vliegtuig naar Nederland genomen. Einde Venezolaans avontuur. Resultaat: break-even, dus geen winst en geen verlies. Maar wel een onvergetelijke levenservaring rijker. Zeg nou zelf, wie maakt dat in zijn leven mee?”

Café in De Hommerts

In de vastgoedportefeuille van Reen zat ook het voormalige café van Hommerts, op zijn zachtst gezegd niet een van de meest aantrekkelijke panden langs de provinciale weg N354, dus geen ‘hardloper’ voor de verhuur of verkoop. Toen hij enkele jaren geleden zijn aandeel in de zaak overdeed aan zijn zoon Billy besloot Frits zijn intrek in het voormalige café te nemen. Uiteraard na een ingrijpende restauratie want de tand des tijds had ongenadig toegeslagen. Een kolfje overigens naar de hand van deze ‘bouwcowboy’, de geuzennaam die hij in vastgoedkringen had gekregen. Met hulp van vrienden en goede relaties werd het pand van binnen en buiten volledig gestript en naar zijn eigen wensen weer opgebouwd. Het stukje plat dak heeft hij bekleed met kunstgras. “Dat komt uit het Cambuurstadion,” vertelt Frits, “waar ze een nieuwe mat hebben neergelegd.” Deze uitspraak wordt gevolgd door een bulderende lach.

Het offwhite gestucte pand met ornamenten op het balkon en dak, met daartussen een kanon, is van verre te herkennen. Zelfs zijn ‘mancave’ heeft weer een plaatsje gevonden in het schuurtje dat hij via Marktplaats op de kop had getikt. Daarin een comfortabele Chesterfield fauteuil en een bed voor het middagdutje. Verder heel veel relikwieën en memorabilia die getuigen van het veelbewogen leven van Reen. Breed lachend: “Ik word wel eens vergeleken met ‘Malle Pietje’.” (Malle Pietje was de lompenboer uit de televisieserie Swiebertje en werd gespeeld door Piet Ekel - red.).

Hoe zou jij zelf Frits Reen omschrijven?

“Ik ben een mensenmens, heb met mijn ‘poten in de klei’ alles wat ik heb en heb gehad opgebouwd. Tot mijn veertigste waren weken van tachtig uur normaal. Ik zie overal om mij heen kansen en heb keihard gewerkt om met elk nieuw project het vorige weer te overtreffen. Die drive heb ik nou eenmaal. Ik heb een hoge gunfactor opgebouwd bij mensen met wie ik zaken heb gedaan en bij mijn vrienden. Daardoor voel ik mij een rijk man, trots. Die mensen gaan voor mij door het vuur. Dat bleek wel in de periode dat het minder ging.

Ik hou van reuring en van knusheid. Ik voel mij meer kunstenaar dan ondernemer en probeer in een interieur altijd knusse en romantische hoekjes te maken waar ik lekker kan chillen. Ik ben een onverbeterlijke optimist; een creatieveling die de dingen altijd mooier ziet dan ze zijn. Samen met mijn toenmalige partner en de kinderen hebben we een mooi bedrijf opgebouwd met fantastische mensen om ons heen.”

Waar word jij gelukkig van?

“Van mijn twee zonen en de kleinkinderen. Familie is voor mij alles. Ik hou van het leven, leef bij de dag, vrij van stress en het ‘heilige moeten’. Verder kan ik tegen het emotionele aan genieten van de vrijheid van het motorrijden en varen met vrienden. En ik geniet van mijn woning in Hommerts; ik hoef niet meer op een landgoed te wonen, dat heb ik al gedaan.”

Beeld: Laura Keizer fotografie

Tekst: Wim Walda