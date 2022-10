Face to Face: Creatieve duizendpoot met oog voor de medemens

Technisch gezien heeft ze vijf beroepen. Terwijl ze zelfstandig ondernemer is. Ze werkt door het hele land, heeft een dochter en woont samen met haar partner net vijf jaar in Friesland. Sinds kort heeft ze een winkel op het Kleinzand in Sneek. Hier verkoopt ze een mix van vintage en nieuwe spullen. Spullen die ze zelf, met oog voor detail heeft uitgezocht. Paulien van der Goes is een creatieve duizendpoot met oog voor de medemens.

Vakanties brachten ze al regelmatig door in Friesland, maar dat ze hier ooit zouden wonen was niet bepaald het plan. Paulien van der Goes (44) verhuist na zeventien jaar in Haarlem te hebben gewoond met haar vriend en hun dochter tijdelijk naar Oudega.

Te grote overgang

“Ons huis in Haarlem was al in drie dagen verkocht. Dat hadden we nooit verwacht, we hadden nog niets nieuws en zochten een huis waar we konden wonen totdat we iets gevonden hadden. Vrienden van ons hadden in Oudega een huis vrij wat net verbouwd was. Wij kenden de omgeving en besloten naar Friesland te komen. Dan zouden we daarna wel verder zien”, vertelt Paulien.

Hoewel haar vriend en haar dochter zich helemaal gelukkig voelen in Oudega, is de overgang voor Paulien erg groot. Te groot. Ze kent er niemand, haar dochter gaat nog niet naar school en ze spreekt geen Fries. Bovendien is haar vader erg ziek waardoor de afstand tot haar ouders in Voorschoten nog een stuk verder voelt. Paulien mist in Oudega de levendigheid. De mogelijkheid om even de stad in te fietsen of een terrasje te pakken. Het gezin besluit voor de middenweg te kiezen en verruilen het dorp voor de stad. Het wordt Sneek.

Vintage

In Sneek opent Paulien begin juni van dit jaar haar eerste, echte, eigen winkel, een vintage pop up store. Hiermee gaat een langgekoesterde droom van haar in vervulling. Ook al is ze nog maar net open, ze voelt zich erg welkom. Iets dat ze niet zo snel had verwacht.

Paulien: “Het leuke aan tweedehandsspullen is dat je soms iets heel moois tegenkomt, waar je eigenlijk niet naar zocht. En dat het ook nog een verhaal heeft, persoonlijkheid. Over alles wat in mijn winkel staat, kan ik iets vertellen. Daardoor sta ik met sommige mensen wel een half uur te kletsen. Dat vind ik het allerleukste aan wat ik doe. Mijn vader zei vroeger altijd: ‘Je bent wie je kent’. Toen snapte ik dat niet zo goed, maar zelf sta ik er inmiddels ook zo in. Ik houd van mensen om mij heen en stel mensen graag op hun gemak. Ik geloof erin dat als je goed doet voor een ander, je dat ook terugkrijgt.”

Treasure hunting

Het is haar grote passie: treasure hunting, de jacht op vintage pareltjes. Het liefst besteedt ze al haar vrije tijd aan het vinden van mooie, unieke items. In het weekend is ze dan ook vaak op markten in binnen- en buitenland te vinden. Iets wat ze al vanaf jongs af aan doet. “Ik was in mijn puberteit al gek op tweedehandswinkels, veilingen en markten. Mijn vader had er ook een voorliefde voor en hij nam me vaak mee. Ik vind het heel leuk om spullen te hebben die uniek zijn. Als er mensen bij mij thuiskomen, snappen ze niet hoe ik die spullen heb kunnen vinden. Hoe ik op zo’n markt de juiste spullen eruit kan pikken. Al snel had ik door dat ik er oog voor had.”

Nu de wereld in sneltreinvaart duurder wordt, kun je je afvragen of het een goede timing is om een winkel te openen. “Natuurlijk heb ik daar ook over nagedacht. Maar je weet nooit wanneer zich weer een kans voordoet of hoe het leven loopt. Ik ben er trots op dat ik de ideeën die ik heb, gewoon probeer. Ook als ik faal. Want natuurlijk slaagt lang niet alles. Maar ik heb wel gemerkt dat je ook dan weer lessen leert. Dat je ook dan mensen tegenkomt die weer een deur voor je kunnen openen, waaruit nieuwe kansen kunnen ontstaan.

Andere mensen blij maken

Waar ze vroeger al moeite had met het kiezen van een studie omdat ze zoveel dingen leuk vond, zit de uitdaging hem nu ook in het focus houden op één ding. Zoals bij veel creatievelingen. “Ik vind zoveel dingen leuk en het liefst wil ik alles tegelijk. Ik merk dat dat enthousiasme soms wat intens is voor mensen. Dan vind ik het zó leuk om iemand te helpen en om mee te denken, dat ik er helemaal in opga. Hier in Friesland merk ik dat nog meer dan in Haarlem. Ik heb het gevoel dat mensen er wat achter zoeken. Maar zo ben ik gewoon. ik word er heel blij van als ik andere mensen blij kan maken.”

Paulien heeft dan ook een creatieve en zeer diverse loopbaan. Na een aantal jaren gewerkt te hebben voor een werkgever besloot ze voor zichzelf te beginnen. Ze startte een bedrijf in cadeaupakketten wat ze aantal jaren later inwisselde voor haar eigen sieradenlijn. Maar dan wel met een boodschap. Want attent zijn is iets wat Paulien erg belangrijk vindt. “Ik ben best veel bezig met dingen voor anderen doen. Ik merkte dat een wenskaart niet altijd de lading dekt, vooral als het om moeilijke momenten gaat. Soms volstaat ‘beterschap’ gewoon niet. Maar ik merkte ook dat we het in Nederland lastig vinden om iemand te zeggen wat we voor ze voelen. Want hoe vaak zeg je nou tegen een vriendin dat je van haar houdt? De sieraden die ik in Italië laat maken zijn op een kaart bevestigd waar een mooie, treffende of grappige tekst op staat. Zo hoef je het niet zelf te zeggen, maar zeg je het toch.”

Afwisseling

Naast haar sieradenlijn heeft Paulien nog drie ‘banen’. Zo is ze sinds ze in Friesland woont partymanager bij bruiloften. Ook iets wat weer op haar pad is gekomen doordat ze actief op zoek was om mensen te leren kennen. “De horeca vond ik altijd al leuk en ik zag ook vaak verbeterpunten. Toen mijn buurvrouw me vroeg of de baan niet iets voor mij was, hoefde ik niet lang na te denken. Ik vind het een fijne afwisseling en het is heel mooi om mensen zo te helpen met de mooiste dag van hun leven.”

En haar liefde en passie voor vintage spullen valt ook anderen op. Paulien wordt regelmatig gevraagd om bedrijfspanden en horecagelegenheden te voorzien van een vintage ruimte. Ook helpt ze makelaars en mensen die hun woning te koop hebben, het huis beter te presenteren en verkoopklaar te maken. Met kleine aanpassingen in het interieur maakt ze vaak al een groot verschil.

In coronatijd had ze als verkoopstyliste wel veertig klanten per week. “Mensen vinden hun eigen huis en inrichting logischerwijs vaak heel mooi. Dat jij trots bent op je boeddha-verzameling in de vensterbank, is voor een ander soms lastig te begrijpen. Daarom kun je dat soort items beter even in de kast zetten. Zo is de kans groot dat je je huis sneller verkoopt of dat het je meer oplevert”, legt Paulien uit.

Zonde om weg te gooien

Soms vindt er een kruisbestuiving plaats en mengt het een zich met het ander. En dat is niet altijd gemakkelijk. Sinds Paulien verkoopstyliste is, ziet ze hoeveel spullen mensen weggooien en zelfs kapot maken. Omdat bijvoorbeeld ouders zijn overleden of omdat ze verhuizen naar een verzorgingshuis en ze simpelweg niet weten waar ze met het overschot aan spullen naartoe moeten.

“In het begin vond ik het heel lastig om daar iets van te zeggen. Om aan te geven dat ik mensen ken die net zoals ik nog heel blij zouden zijn met die spullen. Ik voelde toch iets van belangenverstrengeling. Maar omdat ik het zo verschrikkelijk vind dat al die mooie, oude spullen verloren gaan, zeg ik het nu wel. Ik hoef en kan natuurlijk niet alles zelf overnemen, maar ik ken veel anderen die er blij mee zijn. Iemand die heel erg van Aziatische spullen houdt, maar bijvoorbeeld ook mensen die het minder breed hebben. Of zelfs mensen die hele inboedels opkopen. Mensen mogen me daar altijd voor benaderen, ik verwijs ze graag door. De spullen van vroeger zijn met zoveel aandacht en detail gemaakt, het is echt zonde om dat weg te gooien. Het is toch prachtig als de spullen van je familie zo nog een tweede leven hebben?”

Beeld: Laura Keizer

Tekst: Sonja Harkema