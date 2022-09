MONZA- Fans van de Formule 1 raken niet uitgesproken over het indrukwekkende debuut van Nyk de Vries. NOS-verslaggever Louis Dekker vormt geen uitzondering. "We kunnen ervan uitgaan dat er volgend jaar twee Nederlandse coureurs meedoen."

"Voor Nederlanders is het natuurlijk heel bijzonder dat De Vries in Monza als negende eindigde. Maar ook de Britse en Duitse pers zijn lyrisch", zegt Dekker. "Dit is gewoon iets heel groots. Hij reed foutloos."

Tijdens de race vielen er twee coureurs uit, waardoor De Vries enkele plekken opschoof. Dat doet volgens Dekker niets af aan de prestatie. "Ook als hij elfde zou zijn geworden, was het geweldig geweest."

Kans grijpen

De Fries kreeg zaterdagochtend te horen dat hij mocht instappen bij Williams, omdat Albon met een blindedarmontsteking naar het ziekenhuis moest. "In de sport werkt het zo dat als je een mooie kans krijgt, je die ook echt moet pakken. Vaak gebeurt dat niet, maar De Vries doet het."

Verder valt het Dekker op hoe gemakkelijk De Vries omgaat met de media. "Als je bijvoorbeeld ziet hoe hij contact heeft met de Engelse journalisten. Hij blijft zo makkelijk overeind. Iedereen gunt het hem ook lijkt het. Hierdoor verzamelt hij veel medestanders", zegt Dekker, die eraan toevoegt dat de loopbaan van De Vries tot nog toe niet snel verliep. "Hij is tenslotte 'al' 27. Maar met dit debuut tikt hij iedereen op de vingers."

Twee vacatures

De NOS-correspondent kijkt na dit succes alvast naar het volgende jaar. Bij twee van tien raceteams lijkt er dan een vacature vrij te komen. Het gaat om Williams en Alpine, vertelt Dekker.

"Alonso vertrekt bij Alpine, een middenmoter. Daar zou De Vries alleen wel meteen met een flink verwachtingspatroon te maken krijgen." Dekker ziet hem liever voor Williams rijden. "Daar kan het bijna alleen maar beter gaan. Beide teams weten, zeker na zondag, hoe goed De Vries is en dat hij onder druk presteert. Ja, ik durf wel te stellen dat er volgend jaar twee Nederlandse coureurs meedoen met de Formule 1. Voor De Vries zou dat een enorme sprong in zijn carrière zijn."