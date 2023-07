F1-coureur Nyck de Vries laat ellebogen zien in Oostenrijk en is beste AlphaTauri

"Dit was een prima race al komen we nog wel wat snelheid tekort", zegt De Vries na afloop tegenover Viaplay. "We hebben best wel wat veranderingen doorgevoerd. Ik weet niet of het nou sneller was maar we hebben in ieder geval weer belangrijke informatie verzameld waardoor we de komende races hopelijk nog wat meer uit de auto kunnen halen."

Tijdstraf

Over zijn tijdstraf naar aanleiding van de aanvaring met Magnussen zegt hij: "Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Dit is racen. Gelukkig was het gat met de coureur achter me groot genoeg zodat het me in de uitslag uiteindelijk niks kostte." Dat het uitgerekend weer Haas-coureur Magnussen was met wie hij in gevecht was, vond hij juist wel grappig. "Blijkbaar vinden we elkaar leuk", lacht De Vries. Bron: Omrop Fryslân