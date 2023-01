Extreme drukte verwacht bij topper Friso Sneek tegen VV Utrecht

SNEEK- De dames van Friso Sneek en VV Utrecht zullen komende woensdagavond hun topduel met een grote vorm van aangrenzende zekerheid afwerken in een tot op de laatste plaats bezette Sneker Sporthal. Oude tijden met een volle hal herleven dus. De ploeg uit de Domstad is de fiere koploper in de eredivisie en Friso Sneek staat met zes punten achterstand op een mooie derde plaats. Een echte clash in de Waterpoortstad en voor de volleyballiefhebber een ware delicatesse om de gang naar de Sneker arena te maken.

Kom op tijd

Dat het volleybal weer zo extreem leeft in Sneek komt niet geheel onverwacht. De club groeit als kool met nieuwe jeugdleden, het eerste herenteam staat bovenaan in de eerste divisie, de dames doen in hun wedstrijden aan klantenbinding en de gezinstribune is volop bezet met de jeugd van de basisscholen en leden van clubs uit de naaste omgeving. Afgelopen vrijdag was het al dringen aan de toegangspoort. “Vijf minuten voor de aanvang van de wedstrijd stonden nog rijen buiten”, constateerde het bestuur van VC Sneek verbaasd. “Dat willen we nu voorkomen. Daarom raden we iedereen aan om tenminste een half uur van te voren te komen zodat we hopelijk alle toeschouwers een plaatsje kunnen geven of nog beter alvast via internet te reserveren”.

Ontzettend gaaf

Trainer/ coach Harry van den Brink bij de Snekers geniet in zijn debuutjaar van de grote belangstelling voor zijn dames. “Ontzettend gaaf om voor een uitverkochte hal te spelen. We willen lekker spelen en het publiek vermaken”, zegt de Hattemmer die tevreden terugblikte op de puntenoogst van afgelopen weekeinde.

Zitplaats online reserveren

Ook Anlène van der Meer kijkt reikhalzend uit naar de topper tussen haar team en de lijstaanvoerder. “Het is heel fijn als de hal weer goed gevuld is. Na corona is dat niet vanzelfsprekend. Als Sneek hebben we toch het meeste publiek van allemaal en dat geeft een vertrouwd gevoel als tijdens de warming up de tribunes vollopen met vrienden, familie en fans”, zegt de linkhandige speelster die volop gaat genieten van deze ambiance. De wedstrijd tussen de beide topteams in de Sneker Sporthal begint om 20.00 uur. Voor wie verzekerd wil zijn van een zitplaats kan deze alvast reserveren via deze link: shorturl.at/ESTY5

Bron: VC Sneek