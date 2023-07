Extra wedstrijdbaan vormt de basis voor een nieuwe Sneekweek

SNEEK- Als wedstrijdzeiler in Nederland is er elk jaar één evenement dat je niet wilt missen: de Sneekweek. Zes dagen lang de mooiste wedstrijden, aangevuld met geweldige feesten voor jong en oud. De 86e editie begint op zaterdag 5 augustus en heeft wederom een uniek programma. Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige edities, want het grootste zeilevenement van Europa op binnenwater kan niet stilstaan.

Nieuwe Sneekweekbanen

Er komen nieuwe Sneekweekbanen. Iedereen die voor het eerst meedoet, weet dat het soms een beetje kan voelen als een puzzeltocht. Twee meren, wijde sloten en een banenkaart zo groot als een oude krant. Een unieke finish voor het vol feestende Starteiland met juichende toeschouwers. Dat blijft allemaal hetzelfde voor de meeste zeilers. Wel wordt de route aangepast omdat er ruimte gemaakt gaat worden voor een tweede wedstrijdbaan. Vorig jaar is er voor het eerst geëxperimenteerd met een extra baan, maar dit was slechts 3 dagen en buiten het zicht van het publiek.

Tweede baan voor windsurfers, optimistzeilers en G-zeilers

Door deze baanwijziging is er nu gedurende de volledige 6 dagen ruimte gecreëerd op het Sneekermeer voor beginnende tot ervaren optimistzeilers, LT windsurfers en G-zeilers in het zogenaamde Gossepalen-gebied. Deze tweede baan heeft geen uitgebreide banenkaart, is korter en biedt meer vrijheid voor de wedstrijdleider om de baan goed af te stemmen op de omstandigheden. Ook de echt beginnende optimistzeilers, bekend als 'green' zeilers, kunnen nu bijvoorbeeld meedoen aan de Sneekweek. Start en finish vinden allemaal plaats binnen dit gebied wat zorgt voor extra veiligheid en meer overzicht voor de deelnemers.

Elke klasse kan meedoen

De Sneekweek is één week vol zeilavontuur, sportiviteit, gezelligheid en feesten. Maar wist je dat elke eenheidsklasse kan meedoen aan de Sneekweek? Dit kan al vanaf een minimum van 7 deelnemers. Zo is de Lark na meerdere jaren van afwezigheid ook weer teruggekomen op de deelnemerslijst. Wil je ook meedoen met jouw klasse? En zijn er voldoende zeilers en boten beschikbaar? Laat dan jouw Klasse Organisatie contact opnemen met de Sectie Wedstrijdzeilen van de KWS.

Meedoen of aanschouwen?

Dertig verschillende klassen verschijnen aan de start in alle formaten en voor alle leeftijden, van de kleinere jeugdboten zoals de Splash en Flits tot de grotere schepen zoals de Randmeer, Regenboog en G2. De 86e Sneekweek wordt gehouden van zaterdag 5 tot en met donderdag 10 augustus. De sluitingsdatum voor inschrijving is zaterdag 29 juli 2023. Meer informatie over de activiteiten en faciliteiten vind je op de website. Wil je liever komen kijken naar de wedstrijden? Dat kan ook. Het Starteiland is open voor publiek en bereikbaar via een pont of met je eigen boot. Er is elke dag muziek en genoeg te zien naast het zeilen, met live optredens, DJ beats en heerlijk eten.

Bron: KWS