Extra voorstellingen 'Wat Soesto!'

FRYSLÂN - De Friese theatervoorstelling 'Wat Soesto!' is een groot succes. Alle 60 voorstellingen (15.000 kaarten) zijn volledig uitverkocht. De recensies zijn lovend.

Vanwege de enorme belangstelling heeft organisator Pier21 besloten de tour te verlengen. Er komen 6 extra voorstellingen in de maanden januari en februari en de kaartverkoop is inmiddels gestart.

Wat Soesto!, een voorstelling van Freark Smink, is een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden. Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink zelf de boer en Klaasje Postma zijn moeder.

