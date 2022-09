Extra voorstellingen theatervoorstelling ‘Door het donker’ in de verkoop

SNEEK- Aan de speellijst van Door het donker, de theatervoorstelling die in november 2022 te zien zal zijn in het Fries Scheepvaart Museum, zijn extra data toegevoegd. Kaarten voor 24, 25 en 26 november zijn vanaf maandag 5 september te koop via de website van het museum. Eerder was al de verkoop voor de voorstellingen op 17, 18 en 19 november gestart. Voor deze dagen zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. De première is op 16 november voor genodigden.

'Door het donker', is een theatervoorstelling over de gebeurtenissen rondom de Sneker verzetsfamilie Lever en hun Joodse onderduikers. In de nacht van 16 november 1943 viel de Sicherheitsdienst hun woning aan het Kleinzand 18 binnen, een van de panden waar nu het Fries Scheepvaart Museum in is gevestigd. Een paar leden van de verzetsgroep wist bij de inval te ontkomen maar vader Hendrik Lever en zijn dochter Meta, hun kennis Joukje Elgersma en de Joodse onderduikster Rozet IJzerman werden opgepakt. Meta is de enige die na 6 dagen verhoor werd vrijgelaten. Haar vader en Rozet kwamen om in een concentratiekamp. Het stuk blikt terug op de oorlogsjaren van actief verzet vanuit het geloof en werpt de vraag op: waar vind je de waarheid?

Script van Peter Sijbesma

Het script is geschreven door Peter Sijbenga, Lucienne van der Meulen is de regisseur. Zij regisseerde veel toneelstukken in Sneek en was onder andere betrokken bij het openluchtspektakel Drie Gebroeders aan het Snekermeer in 2013. Behalve van toneelspel wordt in de voorstelling ook gebruik gemaakt van videoprojectie en live muziek.