Extra voorstellingen theaterbeleving 'FLOED' bij Woudagemaal

LEMMER - De belangstelling voor FLOED, een bijzondere theaterbeleving bij het Woudagemaal, is groot. Er zijn al zes voorstellingen uitverkocht. Daarom is besloten om vier extra voorstellingen te spelen op 22 en 29 september 2021.

De nieuwe voorstelling FLOED is de kroon op het 100-jarige jubileum van het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Stichting de Noorder Smederij brengt de voorstelling coronaproof in september/oktober van dit jaar.

Speciaal voor dit jubileum biedt Wetterskip Fryslân het UNESCO Werelderfgoed als podium aan voor deze Friestalige theaterproductie. Ondergedompeld in theater en muziek beleeft de toeschouwer het verhaal van FLOED in en rond het Woudagemaal.

Het verhaal van FLOED

Het Woudagemaal in Lemmer vertelt al meer dan honderd jaar verhalen. Maar één verhaal is nog niet verteld. Het verhaal van Mare en Gula, het water en het gemaal. Mare heeft maar één grote liefde in haar leven, het water. Die liefde transformeert in een eindeloos verlangen naar water, naar meer water.

Als Mare liefdesbrieven schrijft aan het water bij het IJsselmeer, besluit Gula het Woudagemaal uit haar slaap te halen. Het water voor het gemaal stijgt tot dreigende hoogte. Het gemaal begint steeds harder te draaien, maar zal het op tijd zijn om Mare te redden?

De jubileum theatervoorstelling wordt gespeeld van 17 september tot en met 2 oktober. De regie is in handen van Theo Smedes. Voor tickets en meer informatie kijk op: www.floed.nl