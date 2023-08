Extra lange treinen voor de skûtsjefans

SNEEK - Arriva zet vandaag tussen Leeuwarden en Stavoren extra lange treinen in voor de degenen die naar het skûtsjesilen in Stavoren willen.

De SKS zeilt vandaag op het IJsselmeer en het skûtsjesilen is in Stavoren altijd prachtig te volgen vanaf de IJsselmeerdijk en het strand. Arriva belooft dat er genoeg plek is voor alle skûtsjefans. De SKS-wedstrijd begint om 14.00 uur.