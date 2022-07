Extra laadpaal van EDW/Duurzaam Woudsend bij dorpshuis/passantenhaven

WOUDSEND - In Woudsend zijn momenteel op vier plekken openbare laadpalen geplaatst. Bij de parkeerplaats van de Spar, bij de Receptie Aquacamping De Rakken, aan de Vosseleane 49 bij Jachtwacht en als laatste bij het dorpshuis/passantenhaven).

De laatstgenoemde laadpaal is een nieuwe en directe plaatsing vond plaats op initiatief Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend (EDW) in samenwerking met de Laadkracht BV. Een mooie centrale locatie in het watersportdorp voor de gasten én voor omwonenden. Er wordt dagelijks volop gebruik van gemaakt.

Meer laadpalen voor elektrische auto’s

Verder heeft de EDW in samenwerking met Dorpsbelangen en de Ondernemersvereniging bij de gemeente een tiental extra locaties aangewezen voor openbare laadpalen in Woudsend.

Deze worden pas gerealiseerd na aanvragen door inwoners die op eigen terrein geen mogelijkheid hebben om te laden. Op de website van Duurzaam Súdwest-Fryslân staat informatie over het aanvragen van een openbare laadpaal.

Bron: Woudsend Online