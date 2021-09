Extra kaarten voorstelling Wat Soesto!

SNEEK- ‘Wat Soesto!’ is afgelopen vrijdag in première gegaan in een bijna uitverkochte zaal in Theater Sneek. De voorstelling van Freark Smink onder regie van Jos Thie, is een indringend portret over een hedendaagse boer in een bijzondere familie. Vanaf 25 september mogen de theaterzalen en dorpshuizen weer vol en daardoor zijn er nu extra kaarten beschikbaar.

‘Wat Soesto!’ gaat over het boerenleven van nu en alles wat daarmee gemoeid is. Maar ook over familieverbanden, herinneringen en de zoektocht naar een hoopvolle toekomst. Frans, de hoofdpersoon uit `Wat Soesto!’ kan zich nog goed herinneren hoe hij als jongen languit in het gras lag en naar de vogels luisterde. Wat was hij trots dat hij een boerenzoon was!

Later krijgt Frans als zelfstandig boer te maken met eisen vanuit de overheid en de druk vanuit de maatschappij. De ene maatregel na de andere discussie, je zou je gaan schamen dat je veehouder bent. Er is geen perspectief, maar ophouden is evenmin een optie.

Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink de boer en Klaasje Postma zijn moeder. Na ‘De Emigrant’, ‘Feteranen’ en ‘It wie op in Simmerjûn’ is hiermee opnieuw een bijzondere voorstelling van Pier21 die door de provincie gaat reizen. De voorstelling ‘Wat Soesto!’ zal van september t/m december 2021 spelen in dorpshuizen, theaters en andere bijzondere zalen.

Meer informatie, de speellijst en beschikbare kaarten staan op www.pier21.nl.