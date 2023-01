Extra informatieavond 24 januari: kom alles te weten over glasvezel in Sneek

Heb jij je nog niet aangemeld voor de gratis aanleg van glasvezel in jouw huis in Sneek door Delta Netwerk? Dan heb je vast nog vragen over glasvezel, de kosten, de aanleg of uit welke telecomaanbieders je kunt kiezen. Daarom houden wij van Delta Netwerk een extra informatieavond op dinsdag 24 januari om 19.30 uur in De Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8a. Inloop vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start de algemene presentatie. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen. Dit is het moment om je vragen te stellen.

Lukt dat niet, dan kun je altijd langs bij ons Glasvezel Informatiepunt aan de Oosterdijk 79. Geopend van woensdag tm vrijdag van 11.00 – 18.00 uur en op zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Tot 15 februari kun je je aanmelden om gratis glasvezelaansluiting te krijgen. Daarna worden er (mogelijk) kosten in rekening gebracht als jij toch besluit een aansluiting te willen.