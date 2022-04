Extra herdenking op 4 mei bij Regiment Perth Monument in Sneek door Canadese bevrijders

SNEEK- Op 4 mei 2022 is er een extra ceremonie gepland bij het Regiment Perth Monument op de gelijknamige rotonde in Sneek. Canadese bevrijders Art Boon en Jim Parks zullen samen met burgemeester Jannewietske de Vries een krans leggen.

De korte ceremonie start om 11.30 uur en het programma bestaat verder uit een toespraak van de burgemeester, er wordt een gedicht voorgedragen door een leerling van Weekendschool Súdwest-Fryslân en na een minuut stilte worden de volksliederen gespeeld door trompettisten van het Stedelijk Muziekkorps Sneek.

Art Boon was in 1945 één van de bevrijders van Sneek vanuit het Perth Regiment. Jim Parks van Royal Winnipeg Rifles Regiment heeft o.a. Dokkum bevrijd. Zij zijn ook in 2015 en in 2018 in Friesland geweest om de herdenkingen en vieringen rond 4 en 5 mei mee te maken, als onderdeel van een gezelschap van 18 Canadese veteranen die Friesland hebben bevrijd. Beide heren zijn inmiddels 97 jaar oud en kunnen als enige van de groep de reis naar Nederland nog maken. Zij worden vergezeld door 15 familieleden.

Deze extra ceremonie bij het Regiment Perth Monument wordt georganiseerd door Stichting Canadian Liberators Friesland in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân. Koos Pot van de stichting: ‘Dit zal echt de laatste keer zijn dat wij de Canadese bevrijders kunnen verwelkomen in Friesland. Als jonge jongens zijn zij destijds naar Europa gekomen, niet wetende of ze ooit weer thuis zouden komen. Ze verdienen het om voor de laatste keer als helden te worden ontvangen’.

Art Boon en Jim Parks zijn verder aanwezig bij de Dodenherdenking in de Prinsentuin in Leeuwarden en op het Bevrijdingsfestival van 5 mei. Verder gaan ze naar Vredenhof op Schiermonnikoog en zijn ze aanwezig bij de voorstelling Vrijheid & Vrede is niet vanzelfsprekend in Kollum.