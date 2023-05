Extra genieten in de tuin met een knikarmscherm

Met een knikarmscherm van Byzon kun je je woongenot met 200 tot 350 cm verlengen en genieten van extra schaduw en bescherming tegen weersinvloeden. Het is heerlijk om buiten te ontspannen onder een verkoelende zonneluifel en bij Byzon een knikarmscherm kopen kan je helpen het perfecte scherm te vinden dat bij jouw huis past!

Wat is een knikarmscherm?

Zoals de naam al zegt, is een knikarmscherm een zonwering met een "knikarm". Dit betekent dat ze worden geopend en gesloten met behulp van dubbele kabels die zijn bevestigd aan een geëxtrudeerd aluminium frame. Door deze structuur kun je het zonnescherm gemakkelijk openen en sluiten zonder veel kracht te gebruiken. Bovendien kun je zelf bepalen hoever je het scherm uit wilt zetten, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid schaduw of beschutting.

De voor- en nadelen van een knikarmscherm

Als je overweegt om een knikarmscherm aan te schaffen, is het belangrijk om zowel de voor- als nadelen te overwegen.

Voordelen

Met een knikarmscherm kun je de zon buiten je woning houden en ervoor zorgen dat het binnen koel blijft. Daarnaast kun je heerlijk op je terras zitten onder de luifel wanneer je het scherm uitdoet. Met een handzender kun je het scherm eenvoudig op maat bedienen en dankzij de ingebouwde windsensor is je luifel beschermd tegen onverwachte windstoten. Als het weer te winderig wordt, zal het scherm automatisch terug in de cassette gaan.

Nadelen

Aan de andere kant zijn er ook enkele nadelen aan een knikarmscherm. Zo moet je er rekening mee houden dat het scherm bij harde wind niet volledig kan worden uitgezet en dat het dan kwetsbaar kan zijn. Ook kan er vuil en stof op de luifel terechtkomen, wat ervoor kan zorgen dat het scherm minder mooi wordt en dat het regelmatig moet worden schoongemaakt.

Waar te kopen?

Bij Byzon kun je jouw perfecte knikarmscherm bestellen. Je kiest hier uit twee kastvormen: de klassieke of rondvormige cassette. De luifels hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding en zijn verkrijgbaar in vijf kastkleuren zonder meerprijs. Inmiddels heeft Byzon al meer dan 25 jaar ervaring in het adviseren, monteren en service leveren van de juiste types zonneluifel voor verschillende woningen. Via de website kun je gratis en vrijblijvend meer informatie en een offerte aanvragen als je benieuwd bent of dit binnen jouw budget past.