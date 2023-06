Extra gemeentelijke steun voor museum de Tiid in Bolsward

SNEEK- Súdwest-Fryslân wil de stichting die het museum runt in Cultuur Historisch Centrum de Tiid steunen met een extra financiële bijdrage. Deze bijdrage zou de stichting, die kampt met een begrotingstekort, het zetje in de rug moeten geven om daarna zelfstandig verder te kunnen. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met deze financiële steun en een aantal andere maatregelen.

In de Tiid, het oude stadhuis van Bolsward dat grondig verbouwd werd en eigendom is van de gemeente, zitten sinds 2021 vier exploitanten: Het gemeentearchief en loket van de gemeente zelf, de Bibliotheek Mar & Fean, restaurant Blend en het museum dat gerund wordt door stichting Historisch Centrum Westergo (HCW).

“De start van het museum was niet makkelijk. Maar het concept klopt en het museum is een waardevolle aanvulling in de Tiid. We zien de totale bezoekers van de Tiid stijgen. Het is nu zaak dat ook de betalende bezoekers van het museum stijgen. Daar liggen nog kansen. Deze extra investering vinden we noodzakelijk maar ook acceptabel”, zegt wethouder Petra van den Akker. “We hebben een schat aan historie in Súdwest-Fryslân en dat moeten we koesteren”.

Toekomstplannen, extra geld en maatregelen

Stichting HCW heeft een structureel begrotingstekort van €141.000. Met dit tekort wordt het museum niet opgenomen in het museumregister als erkend museum en daardoor loopt het bepaalde subsidies mis. Bovendien maakt het dat fondsen minder snel bereid zijn om programma’s en tentoonstellingen (mee) te financieren. Daarom wil het college nu maatregelen nemen om stichting HCW op een gezond niveau te krijgen en te houden. De gemeente verbindt wel prestatieafspraken aan de extra financiering.

De gemeente wil een structurele bijdrage doen aan de stichting van €85.000 ter compensatie voor de hoge huurkosten. Daarnaast krijgt de stichting eenmalig €75.000 om tijdelijk iemand aan te nemen die aan de slag gaat met marketing en fondsenwerving. De overige investeringen zijn bedoeld voor alle huurders van de Tiid, zoals het aannemen van een conciërge/huismeester (€65.000) en een medewerker voor de servicebalie (€50.000). Ook voor het archief en het restaurant zijn nog kleinere maatregelingen opgenomen, waarmee het in totaal gaat om een structurele bijdrage van €217.200 voor de Tiid. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân neemt op 20 juli 2023 een besluit over de investeringen en andere maatregelen.

Museumdirecteur Pascal Arts geeft aan blij te zijn dat de gemeente deze handreiking doet. “Daarmee kunnen we verder door ontwikkelen. We hebben een moeizame start gehad in 2021, midden in een pandemie. Zonder deze steun houdt het echt op en dat is zonde. We komen nu net op stoom en hebben juist mooie plannen in het verschiet, zoals de moderne architectuurtentoonstelling Maison d’Artiste die in juli in de Tiid te bewonderen is.”

Volledig gerestaureerd en geopend door de koning

In de gemeenteraadsvergadering op 20 juli wordt ook de eindrapportage van de Tiid besproken. Daarmee wordt een project van 12 jaar afgerond. In die periode werd het 400 jaar oude gebouw volledig gerestaureerd. De totale kosten van het project komen op 12,9 miljoen en nog eens 3,28 miljoen voor de toren. De unieke toren, aangetast door de bonte knaagkever, werd elders aangepakt en met groot spektakel weer teruggeplaatst op het centraal gelegen stadhuis in Bolsward. Koning Willem- Alexander opende de nieuwe Tiid, het huis van verhalen, op 7 september 2021.

Sindsdien is de Tiid een populaire trouwlocatie en een belangrijke ontmoetingsplaats voor Bolswarders en bezoekers. In het museum kunnen bezoekers terecht voor verhalen over Gysberth Japicx, de heilige Titus Brandsma, Grutte Pier en Trijntje Hilarides. Ook is er aandacht voor de geschiedenis van het boerenleven, de zuivelindustrie, Friese taal en de watersport.

“Cultureel erfgoed maar ook cultuurbeleving kost nu eenmaal geld. Je moet alleen niet enkel kijken naar wat het je kost, maar vooral naar wat het je waard is. De Tiid is voor Súdwest-Fryslân van onschatbare waarde, een parel aan onze toeristische ketting.” aldus wethouder van den Akker, die inwoners en bezoekers van Bolsward vooral wil uitnodigen om zelf eens een kijkje te nemen in dit mooiste stadhuis van Nederland.