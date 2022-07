Exposities in de kerk van Ysbrechtum tijdens Tsjerkepaad

Expositie Hiltsje Bloemhof

Hiltsje Bloemhof uit Tirns exposeert op zaterdagmiddag van 30 juli tot en met 20 augustus een overzicht van haar veelomvattend werk in de kerk van Ysbrechtum. Zij probeert haar verlangen in beelden te vangen. ‘Langstme’ is het Friese woord voor verlangen. Verlangen naar een betere wereld. Het onwezenlijke gevoel van de rust, ruimte, het weidse van het landschap. Een gevoel van buiten de werkelijkheid staan. Dromend, dwalend en zoekend in een surrealistisch wereld. Dat vertaalt zich in haar werk. Ongrijpbaar, er ontbreekt altijd nog iets. Verlangen naar iets ‘beters.’

Hiltsje Bloemhof is een veelzijdig beeldend kunstenaar. Tijdens en na haar studie aan de Kunstacademie Friesland wordt ze zich steeds meer bewust van haar veelzijdige en bijzondere talent. Haar werk laat zich niet in een hokje stoppen. Telkens weer inspireert het open landschap haar. Het is alsof ze tovert met olieverf, acryl, inkt, Oost-Indische inkt, bewerkte en onbewerkte fotografie, animatie en de combinatie van al die technieken. Het resultaat is experimenteel, raadselachtig, mysterieus en vooral ontzettend mooi.

Een door haar gemaakte animatie zal op een beeldscherm getoond worden: dromerig, ruimtelijk, zwevend en verlangend naar…?

Expositie Yvon de Roo

Yvon de Roo uit Ysbrechtum exposeert van 27 augustus t/m 11 september op zaterdagmiddag in de kerk van Ysbrechtum. Haar schilderijen zijn kleurrijk en levensecht. ‘Ik ben een perfectionist,’ zegt ze en dat perfectionisme springt bijna van het doek af. De sfeervolle landschappen en verschillende soorten dieren zijn minutieus weergegeven. Opvallend zijn de uitvergrootte insecten die tot in detail zijn uitgewerkt. Ook van de kleuren koi karper en het zwart-wit van de zebra laten duidelijk haar realistische manier van werken zien.

Acryl, olieverf en pastelkrijt, Yvon de Roo beheerst al die technieken. De zachte kleuren op de tekening van het bloeiende riet zou je bijna willen aanraken. Maar dat mag niet, want het is gemaakt met pastelkrijt. Heel kwetsbaar.

Al bijna dertig jaar schildert Yvon. En nog steeds volgt ze schilderlessen. Het begon met acrylverf. Het werken met olieverf maakte ze zich ook eigen en later kwam er pastelkrijt bij. Het mengen van kleuren kende ze al door haar grafische opleiding en het werk in de drukkerij. Een prachtig overzicht van haar werk stelt ze tentoon in de kerk van Ysbrechtum. Er zal heel veel verschillend werk te zien zijn in acryl, olieverf en pastel. Hangend aan de wand en staand op de fraaie zelfgemaakte schildersezels. Van harte aanbevolen. U zult zich geen moment vervelen.

Voor inlichtingen over de exposities in Ysbrechtum: Jan van Berkum: 06 40226146