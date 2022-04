Expositie Windstil ook bij het station in Sneek

SNEEK-De expositie Windstil zal niet alleen in het museum te zien zijn, maar ook bij het station van Sneek. Op beide locaties zijn de voorbereidingen inmiddels volle gang. Ondertussen zijn de fotopanelen te bewonderen.

Windstil is de eerste in een nieuwe serie exposities van de Mix Nederland, en is een initiatief van Stichting Beeldmix samen met NS, ProRail en het Fries Scheepvaart Museum. “Bij iedere editie van de Mix worden historische fotocollecties gebruikt als bron van inspiratie voor hedendaagse Nederlandse fotografen,” zegt Rafaël Philipen van de stichting Beeldmix.

“We proberen spannende, prikkelende en soms vertederende combinaties te maken, met als resultaat een verrassende ontdekkingsreis door het Nederland van toen en nu.” Windstil is gelijktijdig te zien als buitenexpositie voor het station van Sneek. Schrijver en dichter Joost Oomen uit IJsbrechtum, schreef een tekst voor de publicatie die bij de tentoonstelling verschijnt.

Meer weten over de expositie? www.friesscheepvaartmuseum.nl/windstil