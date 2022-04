Expositie Windstil in het Fries Scheepvaart Museum

De expositie Windstil toont nieuw werk van beeldmaker Heleen Haijtema. Ze laat zich daarbij inspireren door foto’s van het skûtsjesilen van de Sneker fotograaf Ger Dijs. Kern in dit werk is de dynamische vlakverdeling van de zeilen van de skûtsjes. In spannende installaties in de natuur bootst Haijtema de vorm van het zeil na waarmee zij windstille momenten creëert. Er is geen betere plek te bedenken voor deze beelden dan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, dat ze tijdens Arcadia zal tonen. Schrijver, dichter en theatermaker Joost Oomen (1990) schreef de tekst bij Windstil. Hij groeide op in IJsbrechtum (onder Sneek) en kent het decor waar het skûtsjesilen zich afspeelt als geen ander.

In Windstil is het vroege werk van Ger Dijs te zien. Een selectie foto’s die hij in de jaren zeventig en tachtig maakte van het skûtsjesilen zelf, maar ook de prijsuitreikingen na afloop op de vaste wal. Dijs had een scherp oog voor compositie en vlakverdeling en koos zijn positie op het water nauwkeurig. Ger Dijs was naast persfotograaf voor het Sneeker Nieuwsblad ook trouwfotograaf en had een eigen fotozaak in Sneek. Na zijn overlijden schonken de vennoten van Dijs, zijn hele collectie persfoto’s aan het Fries Scheepvaart Museum.

De Mix Nederland

Windstil is de eerste in een nieuwe serie exposities van de Mix Nederland, en is een initiatief van Stichting Beeldmix samen met NS, ProRail en het Fries Scheepvaart Museum. Bij iedere editie van de Mix worden historische fotocollecties gebruikt als bron van inspiratie voor hedendaagse Nederlandse fotografen. De spannende, prikkelende en soms vertederende combinaties resulteren in een verrassende ontdekkingsreis door het Nederland van toen en nu. Windstil is gelijktijdig te zien als buitenexpositie voor het station van Sneek.

Heleen Haijtema

Met haar beelden zoekt Heleen Haijtema het snijvlak op van geënsceneerde fotografie en toeval, met een voorkeur voor licht absurdistische situaties. Ze experimenteert met alledaagse installaties in zowel stilstaand als bewegend beeld. Door met grillige omstandigheden te werken, zoals wind of flitslicht, creëert ze een onzekere factor die ze niet kan beheersen binnen haar zorgvuldig in scène gezette kader. Haijtema volgde na het propedeusejaar op Academie Minerva in Groningen, film en videokunst aan de Academie van Antwerpen. Sinds 2013 werkt ze volledig zelfstandig, autonoom, maar ook in opdracht van verschillende kunstinstellingen. Eerder exposeerde ze onder andere bij Grasnapolsky, Fotomuseum Den Haag en Explore the North.

Het Fries Scheepvaart Museum

Het Fries Scheepvaart Museum vertelt verhalen over de geschiedenis van de Friese scheepvaart, de ijssporten en de historie van de Sneek. Bij wisselexposities op het gebied van kunst, erfgoed en fotografie werkt het museum regelmatig samen met gastcuratoren en jonge makers.

De Mix Nederland: Windstil – Ger Dijs (1925-2009) & Heleen Haijtema (1980) is van 23 april tot en met 28 augustus 2022 te zien in het Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 16, Sneek. Openingstijden: ma-za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur