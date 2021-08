Expositie werken Martin Groenhof.

Marten Groenhof (1925-1978) heeft zijn hele leven in It Heidenskip gewoond. Hij was boer, maar kon verdienstelijk tekenen en schilderen. Groenhof was ook een groot liefhebber van de schepen die bij hem in de buurt (Fluezen) de Friese wateren bevoeren. Groenhof heeft het zelfs gepresteerd een tjotter van hout te bouwen, een schip dat menige prijs heeft gewonnen bij de platbodemwedstrijden op de Hegemermar. Onderwerpen, die vaak naar voren komen in het werk zijn het water, boten maar ook het landschap van ZW-Friesland en dan in het bijzonder It Heidenskip.

De tentoonstelling is elke middag vanaf 13.00 uur geopend, behalve op dondermiddag.