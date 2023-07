Expositie van kunstenaar Antonius Schaap bij De Jong & Menso Tandartsen

SNEEK - Een tandartspraktijk is niet meteen de meest voor de hand liggende plek voor een expositie, maar daar draait kunstenaar Antonius Schaap uit Scharnegoutum zijn hand niet voor om. Vanaf 1 augustus is er werk van hem te zien in de wachtruimte van tandartspraktijk De Jong & Menso in Sneek

De afgelopen maanden heeft Antonius geëxposeerd met een kudde vrolijk gekleurde hooglanders in het Van der Valk Hotel Sneek. Dit was ter kennismaking met zijn werk, oftewel nieuwsgierigheid opwekken. Antonius Schaap is geboren in Sneek en schildert vanuit zijn atelier op de pôle in Scharnegoutum vrolijk bijna realistisch gekleurde dieren. Achter het kleurenpalet zit vaak een herkenbare emotie of een karakter verscholen. Hij haalt zijn inspiratie hiervoor uit het dagelijkse leven, wat hij ziet, beleefd, of uit verhalen die verteld worden.

De tandarts

Na een halfjaarlijkse tandartscontrole kon Antonius zijn mond letterlijk niet dicht houden en zo is de samenwerking met De Jong & Menso Tandartsen tot stand gekomen. De praktijk is gelegen aan De Kolk, daar waar je vanuit de wachtruimte uitzicht hebt op De Waterpoort, de trots van Sneek.

Vanaf 1 augustus zijn de kleurrijke werken van Antonius te bewonderen in de tandartspraktijk. In de enorme wachtruimte is een POP-UP expositie/galerij gecreëerd met diverse schilderijen. Daarnaast is er ook de gelegenheid om kennis te maken met Antonius. Vele Snekers zullen hem vast nog wel kennen als de jongen met de gekleurde haren die jaren bij Xenos heeft gewerkt.

Hij zal nu als 'Antonius de kunstenmaker' verschillende dagen aanwezig zijn achter zijn schildersezel. De exposite is van maandag tot en met vrijdag vrij toegankelijk te bezichtigen. Antonius is zelf op dinsdag en donderdag aanwezig tussen 10.00 en 16.00 uur. Voor de overige dagen check de socials.

Tandartspraktijk De Jong & Menso is te vinden aan de Geeuwkade 3 in Sneek. Parkeren kan gratis op het Veemarktterrein. Meer informatie over het werk van Antonius is te vinden op www.ateljeeantonius.nl.