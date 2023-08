Expositie van Hiltsje Bloemhof in de kerk van Goënga

GOENGA- Vanaf 19 augustus is er een expositie van het werk van Hiltsje Bloemhof in de kerk van Goënga. Onderdeel van Tsjerkepaad 2023

Hiltsje Bloemhof

Beeldend kunstenaar- In 2020 afgestudeerd aan de kunstacademie Friesland. Hiltsje zegt over haar eigen werk het volgende: "In mijn werk is “Langstme” een terugkerend thema. Dit Friese woord voor verlangen vertegenwoordigt voor mij een bepaald ondefinieerbaar gevoel wat ik altijd ervaar als ik bezig ben met mijn beeldend werk. Voor mij gaat het over Friesland, mijn jeugd op het platteland, de ruimte en de rust. Het is het oneindige landschap, de ruigheid en de horizon zijn vaak terugkomende elementen in mijn werk."

"Ook gaat het over het onwezenlijke gevoel wat ik ervaar in dit weidse landschap Een gevoel van buiten de werkelijkheid staan. Dromend, dwalend en zoekend in een surrealistische wereld. Daarbij gebruik ik diverse technieken. Inkt tekeningen, fotografie, film en animatie, ik graag met materialen. Achter de computer ga ik dan weer verder experimenten. Onder andere in photoshop en met filmbewerking. De combinatie van deze technieken is."

Zaterdag- en zondagmiddag, 14.00 tot 17.00, vier weekenden.

19 en 20 augustus en 26 en 27 augustus

2 en 3 september en 9 en 10 september