Expositie schilderijen Korja van der Werff op revalidatiecentrum Lyndenstein te Beetsterzwaag

IJLST- Korja van der Werff uit IJlst schilderde 7 portretten, over haar herstel na het oplopen van niet aangeboren hersenletsel, na een bedrijfsongeval. Haar expositie ‘Into the wild’, gaat over het zoeken naar de uitgang in de wildernis van onzichtbaar hersenletsel. Aan de buitenkant zie je bijna niks, maar aan de binnenkant gebeurt heel veel.

Dit is soms voor de buitenwereld moeilijk te begrijpen. Over de worsteling en proces van herstel gaat deze expositie. Het is haar wens met deze expositie lotgenoten te steunen, een inkijk te geven aan familie, vrienden en hulpverleners. Zodat er meer begrip en eerder herkenning komt. Inmiddels heeft ze deze schilderijen en blogverhalen gebundeld tot het boek: ‘Into the wild’.

Speciaal voor lotgenoten die liever luisteren in plaats van lezen, is er een QR-code met luistertekst aanwezig. Meer info over het boek is te vinden via www.korja-art.com Exposities: * 16 maart – 16 mei 2023. Revalidatiecentrum Lyndenstein in Beetsterzwaag * 25 maart – 25 juli Neuro RC Leeuwarden. Revalidatie met vernieuwende technieken voor mensen met long covid en niet aangeboren hersenletsel (NAH)