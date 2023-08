Expositie Noordelijk Kunstkader bij Galerie Bax Kunst

Groepsexpositie

Het Kunstenaarscollectief Noordelijk Kunst Kader is ontstaan vanuit de gedachte; alleen is maar alleen, samen sta je sterker en kun je elkaar stimuleren en inspireren. Gezamenlijk met kunst naar buiten treden is het doel. De groep bestaat uit zes leden, zij werken vanuit verschillende disciplines.

Froukje Dijkstra, Rineke Hollemans, Sikko Mulder, Emy Noya, Rita Siemons en Wilma Wassing maken brons, grafische kunst, keramiek, schilderkunst en sieraden.

De groep exposeerde al vaker samen, zij presenteren ieder werkstukken van eigen hand. Ook al zijn de stijlen verschillend; vanuit hun credo is er desondanks een sterke verbinding in het werk te zien.

Froukje Dijkstra is al ruim 30 jaar met keramiek bezig. Ze heeft iets met moderne architectuur, met het ritme van vormen en openingen, de constructie en de verhouding van volumes. Ze maakt impressies van huizen en gebouwen, soms wordt daarin met een knipoog naar de werkelijkheid gekeken. Haar handgevormde objecten maakt ze intuïtief, ze ontstaan terwijl ze ermee bezig is. Voor de huizen en gebouwen maakt ze schetsen en denkt alles van te voren uit. Door de ruw uitsmeltende glazuren die ze gebruikt krijgt de ‘huid’ van haar werk een heel eigen karakter en een verweerd uiterlijk.



Rineke Hollemans maakt naast grafiek (voornamelijk hout-linosneden) schilderijen in olieverf of acryl, objecten en ontwerpt lampen. Haar onderwerpen zijn bloemen en landschappen. Inspiratiebron is onder andere het afwisselende landschap rond haar woonplaats Assen, met een mozaïek van kleine bosjes, zandduinen, graslanden en heidevelden. In haar atelier werkt ze de schetsen uit op papier of doek. Pas daarna brengt ze de afbeelding over in hout of andere materiaal en drukt ze die in kleine oplage in haar eigen atelier.



Sikko Mulder is kunstschilder en docent tekenen en schilderen. In zijn werk combineert hij verschillende technieken, zoals het over elkaar aanbrengen van verschillende lagen half transparant architectenpapier waardoor letterlijk diepte ontstaat. Met potlood, verf en krijt doorwerken in een werkstuk geeft het werk dikwijls een milder voorkomen. Een zwak heimwee naar het landschap blijft hierbij evident. Essentie blijft het willen slaan van een brug tussen emotionele directe betrokkenheid en een esthetische uitwerking anderzijds.



Schilderijen van Emy Noya zijn een samenspel van vormen en kleuren. Ze schildert zonder vooraf bedacht plan. In haar abstracte, kleurrijke werk staat de uiteindelijke dynamiek in de compositie centraal. Ze werkt met acrylverf op doek of paneel. Gebruikmakend van gemengde technieken (met o.a. zijdepapier, kranten, zand, textuurpasta) krijgt het werk een prachtige huid en een bijna organische uitstraling.

Rita Siemons woont in Smilde. Het maken van hand gemaakte sieraden heeft Rita altijd gefascineerd. Het verwerken van edelmetalen tot een sieraad is een zeer boeiend arbeidsintensief proces. Maar voor haar staat het ontwerp voorop. Dat moet een originaliteit hebben en tevens draagbaar zijn. Ze maakt ook wel zilveren sieraden in combinatie met andere materialen. Soms perspex, rood koper of zilveren breisels.

Wilma Wassing combineert vaak bijzondere materialen in een beeld. Haar beelden van hout met keramiek zijn aards en krachtig met een eigen vitaliteit en een vleugje mystiek. Ze gebruikt graag stukken hout waar ‘iets’ mee is, zoals een rare knobbel of delen die verrot zijn. In haar bronzen paarden en stieren laat ze alleen zien wat zij belangrijk vindt. Eigenschappen als moed , kracht, trouw, elegantie, intelligentie worden hierdoor juist versterkt. De paarden maar ook boten, vleugels, vogels op hoofden symboliseren het thema vrijheid, een rode draad in haar werk.



Alle kunstwerken zijn te koop. De kunstwerken bekijken kan ook via de virtuele tour van de expositie op het Youtube-kanaal van Bax Kunst (vanaf 19 augustus) en op de webstie van Galerie Bax Kunst (baxkunst.nl).



De expositie duurt tot en met 16 september 2023.