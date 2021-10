Expositie Mariëlle Gebben in Houtstad IJlst

IJLST- Fotografe/kunstenares Mariëlle Gebben (geboren in IJlst en woont in Groningen) exposeert zaterdag 9 en zondag 10 oktober in Houtstad IJlst in de Zaag-werkplaats. Normaliter wordt deze ruimte gebruikt voor cursussen en vergaderingen voor bedrijven, verenigingen etc. en komend weekend dus voor een expositie! Het museum is daarom eenmalig op 9 en 10 oktober geopend van 10 uur tot 17 uur.