Expositie Klaas Werumeus Buning verlengd

WORKUM - Momenteel hangen er in Workum op een kleine veertiental locaties schilderijen van Klaas Werumeus Buning. Begin september is het boek “No sa” verschenen van deze schilder. Uitgeverij De Ryp was van mening dat bij het uitkomen van het boek er tegelijkertijd een uitstalling van de werken gerealiseerd moest worden.Om dat op korte termijn te organiseren bleek moeilijk realiseerbaar, vandaar dat gekozen werd voor meerdere locaties in geboortestad Workum van de schilder.

Dit betekent dat er momenteel werken van Klaas Werumeus Buning hangen in winkels, galerieën, horecagelegenheden, particuliere huizen en zelfs in een dokterspraktijk in Workum. Deze formule is erg in trek. Veel mensen hebben de verschillende locaties bezocht en met het oog op de naderende herfstvakantie is besloten de schilderwerken te laten hangen tot eind oktober.

Voor deze 'culturele kuier' kan men dus nog tot eind deze maand genieten van de bijzonder fraaie werken van Klaas Werumeus Buning op zeer bijzondere locaties in Workum.