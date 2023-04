Expositie keramiek Riet Bakker & Fotografie Mariëlle Gebben bij Galerie Bax Kunst

In de klei getrokken

Riet Bakker woont en werkt in de Achterhoek in de buurtschap Woold. Werken met klei ontwikkelde zich naast haar beroep als arts van hobby tot passie. In 1986 kiest zij voor een professioneel eigen atelier, ging aanvankelijk als arts in deeltijd verder en is nu fulltime keramist. Zij exposeert met regelmaat in binnen- en buitenland.

Uit zachte platen steengoedklei buigt en kneedt Riet organisch abstracte vormen met een strakke vormgeving. Vloeiende vaak symmetrische contouren en intrigerende patronen van openingen, richels en gleuven zijn kenmerkend. Gladde, glanzende delen worden omhuld met een ‘huid’ van ruwe klei en/of krimpende en kralende glazuren en komen zo tot leven. Ze versterken de zintuiglijke respons.

Het architecturale aspect in vormen uit de natuur en de dynamiek van groei en beweging van (micro-)organismen. Oude tekeningen uit ‘Kunstformen der Natur’ (1899 - 1904) van Ernst Haeckel brachten haar op het spoor van micro-organismen, met name diatomeeën, foraminifera en radiolaria.

Oorspronkelijke tekeningen en recente afbeeldingen worden vrijelijk geïnterpreteerd tot nieuwe objecten. De vele details vloeien samen en keren ook terug in thema’s uit de macro-wereld: openbarstende zaaddozen, vreemde vruchten, bloemen, vogels, én ‘t menselijk lichaam.

Over Mariëlle Gebben

Mariëlle Gebben (Sneek, 1979) woont en werkt in Groningen. Ze heeft een master in Kunst en Kunstmanagement van de Rijksuniversiteit Groningen en studeerde in mei 2017 cum laude af aan de Fotoacademie Amsterdam. Het oneindige is wat haar intrigeert en ze voelt zich verwant met avonturiers, schrijvers en wetenschappers. Een versleten knuffelkonijn, de kosmos en de diepzee zijn inspiratiebronnen. In haar fotostudio gebruikt ze papier, water, inkt, verf, licht en allerlei materialen om de grenzen tussen verbeelding en werkelijkheid te verkennen. Haar overtuiging is dat hoe meer we weten, hoe minder we begrijpen.

“Ik breng je The Flux.”

In Sneek wordt min of meer een oeuvre-expositie getoond die al haar projecten tot nu toe reflecteren. Het boek Rabbit is het eerste hoofdstuk van The Flux. The Flux is de imaginaire werkelijkheid die Mariëlle Gebben verkent en met haar camera tot leven wekt. Ter voorbereiding van het boek herschreef ze Genesis en liet ze haar hersenen scannen. Met Rabbit studeerde Mariëlle in 2017 cum laude af aan de Fotoacademie Amsterdam. In 2018 kreeg Mariëlle van het Groninger Museum de kans om een installatie te maken in The Wallhouse. De andere projecten van Mariëlle Gebben die te zien zijn in deze expositie zijn “Hashtag The Truth”, “Forever Chords” en “The Unseen Imagines Itself”.

De expositie duurt tot en met 13 mei 2023.